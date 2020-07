17:59 Uhr

Diese Gersthofer Lehrerin schreibt Fantasyromane

Plus Lilith Lamprecht aus Gersthofen hat dieses Jahr bereits zwei Bücher veröffentlicht. Was sie antreibt und welche Projekte als nächstes anstehen.

Von Vanessa Ahnert

Gut gelaunt stellt Lilith Lamprecht sich vor und nimmt in ihrem Garten Platz. „Also, ich bin schon aufgeregt“, gibt sie zu und lacht. Sie ist 36 Jahre alt und arbeitet seit 13 Jahren an der Goethe-Mittelschule in Augsburg, wo sie die Unterstufe unterrichtet. „Ich bin eher eine Pädagogin, Erzieherin, Psychologin“, sagt Lamprecht. Ihr Beruf mache ihr Spaß, auch wenn er manchmal eine Herausforderung sei. Sie lebt mit ihrem Mann, zwei Kindern und zwei Katzen in Gersthofen. Dieses Jahr hat sie bereits zwei Bücher veröffentlicht, die Fantasyromane „Daijin“ und „Thi´kanor“.

Zum Abenteuer, Figuren und Welten erfinden kam sie schon in jungen Jahren, da sie einer jüngeren Cousine immer Geschichten erzählt habe. Zum Schreiben gekommen sei sie über die Arbeit an Texten für einen Karnevalsverein. Auch die Idee für Lamprechts jetzige Romanreihe schlummere schon in ihren Gedanken, seit sie acht Jahre alt war. Vor zwei Jahren habe sie dann begonnen, sie niederzuschreiben. „Es war einfach an der Zeit. Insgesamt wird die Reihe fünf Bände haben und ich schreibe an allen fünf parallel“, erklärt die Autorin. Am Beispiel einer Kollegin sei die Gersthoferin dann auf die Idee gekommen, auf Amazon ihre Romane zu veröffentlichen. „Es ist leicht zu machen und eine Riesenplattform“, erklärt sie. Ende März erschien dann der erste Band „Daijin“ als E-Book oder Taschenbuch, Ende Mai der zweite Teil „Thi´kanor“.

Leserunde in einer Online-Plattform

„Wunderschön erzählte Geschichte“, lautet eine Rezension auf Amazon. „Pure Spannung und Gefühl“, eine andere. Auch Band zwei kann mit Bewertungen wie „ein wundervolles Buch, das nach mehr schreit“ aufwarten.

„Ich war total überrascht. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass das so einschlägt“, sagt Lamprecht, noch immer ungläubig. Sie empfiehlt die Bücher ab etwa 16 Jahren, aber auch ältere Leser konnte sie bereits von ihren Werken überzeugen. Um die Reichweite zu vergrößern, habe sie auch eine Leserunde über die Plattform lovelybooks abgehalten, von der auch eine Menge positives Feedback gekommen sei. Die Autorin meint: „Das ist total motivierend. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Mir geht es darum, meine Geschichte zu erzählen.“ Für den erst kürzlich erschienenen zweiten Band möchte sie bald erneut eine Leserunde abhalten.

Ein unsterbliches Volk verschwindet auf mysteriöse Weise

In der Fantasyreihe geht es um einen Konflikt zwischen sterblichen und unsterblichen Völkern, von denen eines auf mysteriöse Weise verschwindet. Als letzte Bekannte ihres Volkes wird die Hauptfigur Lhada gefangen genommen und isoliert, bis es ihr gelingt, zu entkommen und eine neue Welt zu entdecken. „Mir persönlich war ganz wichtig, dass Lhada unvoreingenommen sein soll. Es geht auch um Rassismus und Homophobie.

Einige Leser haben mich deswegen angeschrieben. Sie finden das toll, weil das in wenigen Büchern angesprochen wird“, erzählt Lamprecht. Komplex verwoben verteilt sich die Geschichte über die fünf Bände, Fragen aus Band Eins werden erst in Band Drei oder später aufgeklärt. „Ich weiß natürlich alles, auch das Ende“, sagt die Autorin. Die Erzählperspektive wechselt jedes Kapitel zwischen den vier Hauptfiguren.

Autorin arbeitet an den weiteren Büchern der Reihe gleichzeitig

Das meiste sei erfunden, manche Erlebnisse basieren aber doch auf eigenen Erfahrungen. „Manchmal sitze ich einfach im Auto und plötzlich fällt mir ein Kapitel ein. Ich schreibe das alles durcheinander“, erklärt Lamprecht und schüttelt über sich selbst den Kopf.

Da sie an allen Büchern gleichzeitig arbeite, solle der dritte Band möglicherweise schon diesen Herbst erscheinen. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, ein Buch vollendet und auf den Markt gebracht zu haben, muss sie einen Moment überlegen. Sie sei stolz gewesen und überrascht, nach dem Formatieren plötzlich so viele Seiten zu haben. „Ich habe davon niemandem erzählt, bis „Daijin“ veröffentlicht war. Alle waren ganz überrascht.“

Auf Amazon sind die Bücher unter ihren jeweiligen Titeln zu finden. Der erste Band ist für 16 Euro und der zweite Band für 19 Euro erhältlich. Oder auf Nachfrage bei Lilith Lamprecht persönlich, dann sogar mit Widmung oder einer Illustration.

