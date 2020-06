06:00 Uhr

Diese Veranstaltungen müssen in Gersthofen bis 2021 warten

Herbert Pixner gastierte bereits 2018 in Gersthofen.

Die Stadthalle Gersthofen verschiebt Veranstaltungen vom Herbst ins nächste Jahr. Betroffen sind davon etwa Herbert Pixner und Han´s Klaffl, aber auch weitere Auftritte.

Von Vanessa Ahnert

Nachdem viele Termine zunächst in den Herbst verlegt wurden, hat die Stadthalle Gersthofen sie erneut verschoben: jetzt ins nächste Jahr. Kulturamtsleiter Uwe Wagner beklagt, dass Veranstalter nach wie vor über die Zukunft im Unklaren seien, in einer Branche, die dringend Planungssicherheit brauche. Wirtschaftlich sei ein ausverkauftes Haus Voraussetzung für sowohl große als auch kleinere Veranstaltungen, so Wagner.

Das sind die neuen Termine für die Veranstaltungen in der Stadthalle Gersthofen

Deshalb wurden besonders gut verkaufte Veranstaltungen erneut verlegt. Diese Veranstaltungen wurden auf das Jahr 2021 verschoben:

Herbert Pixner , geplant am 19. September 2020, verlegt auf den 24. September 2021

Han´s Klaffl, geplant am 22. September 2020, verlegt auf den 2. Dezember 2021

Stahlzeit, geplant am 3. Oktober 2020, verlegt auf den 2. Oktober 2021

Peppa Pig, geplant am 14. Oktober 2020, verlegt auf den 8. März 2021

Die BR Brettl Spitzen, geplant am 19. Oktober 2020, verlegt auf den 3. März 2021

Jazzrausch Bigband, geplant am 7. November 2020, verlegt auf den 12. März 2021

Bereits gekaufte Tickets für verschobene Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit. Um Ticketrückgabewünsche wird vor dem 1. August 2020 gebeten. Das Kartenrückgabeformular für Karten, die bei Gersthofen Ticket gekauft wurden, gibt es in der Stadtbibliothek oder zum Download auf der Homepage der Stadthalle Gersthofen. Kunden, die bei Eventim oder Reservix gekauft haben, wenden sich bitte direkt an diese Anbieter.

