Dinkelscherben

vor 18 Min.

Dinkelscherben hat wieder eine Familienstation

Familienstation Zusmarshausen zieht in die Wertinger Straße 16.

Plus Nach dem Umzug der Beratungsstelle nach Zusmarshausen vor einem Jahr wurde nun in Dinkelscherben eine neue Familienstation bei der Grund- und Mittelschule eröffnet.

Von Katja Röderer

Vor gut einem Jahr ist die Familienstation von Dinkelscherben nach Zusmarshausen umgezogen. In Dinkelscherben hatte diese Entscheidung für Unmut gesorgt. Jetzt ist hier eine neue Familienstation in der Kohlstattstraße 2 c eröffnet worden. Das hat seine Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen