Erstes Repair-Café in Dinkelscherben gegründet

Plus Geht etwas kaputt, wird es oft weggeschmissen. Ein sogenanntes Repair-Café in Dinkelscherben macht es sich zur Aufgabe, beschädigte Gegenstände zu reparieren.

Kaputte Dinge gehören in den Müll? Auf gar keinen Fall! In Zeiten, in denen die Nachhaltigkeit immer wichtiger ist, versuchen viele, ihre kaputten Gegenstände zu reparieren. Manchmal stößt man dabei aber auch an seine Grenzen, da das Know-how oder das handwerkliche Geschick fehlt. Aus diesem Grund haben sich einige engagierte Netzwerker aus dem Verein “Lebenskreis Dinkelscherben” zusammengeschlossen und das “Repair-Café Dinkelscherben” ins Leben gerufen. Am Samstag, 2. Oktober, zwischen 8.30 und 12.30 Uhr, findet im Pfarrsaal in Dinkelscherben das erste statt. Hier werden handwerklich Versierte helfen, alte Dinge wieder in Schuss zu bringen. Die Gäste können diesmal Holzdinge, Fahrräder, kleinere elektrische Haushaltsgeräte, Handys und Laptops mitbringen. Um kleinere Näharbeiten kümmert sich ebenfalls jemand vor Ort. Es gibt keine Gewährleistung. Auch wer einfach nur in Kontakt mit geschickten Menschen treten, zusammen nach Problemlösungen suchen oder Wissen austauschen will, ist herzlich willkommen.

