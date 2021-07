Unbekannter beschädigt Gartenzaun in Fleinhausen

An einem Grundstück werden mehrere Zaunlatten zerbrochen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Noch nicht geklärt werden konnte die Ursache für einen Schaden an einem Gartenzaun in der Straße "Am Zusamblick" in Fleinhausen. Dort hatte ein Unbekannter mehrere Zaunlatten zerbrochen.

Passiert ist der Schaden laut Polizei im Zeitraum zwischen 10. und 18. Juli. Am Sonntag klingelte um 14 Uhr ein unbekannter, dunkelhäutiger Mann um die 40 Jahre bei dem Geschädigten. Nach einem kurzen kontroversen Wortwechsel entfernte sich der Mann wieder. Allerdings bemerkte der Besitzer kurz danach den Schaden an seinem Zaun. Ob ein Zusammenhang vorliegt, ist noch unklar. Der unbekannte Mann war bekleidet mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck. Die Polizei Zusmarshausen bittet daher um entsprechende Hinweise. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro. (thia)