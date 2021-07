Dinkelscherben

Live aus dem Feuerwehrauto: Das ist Dinkelscherbens erster Radiosender

Plus Mit dem Funkbüro Reischenau hat das Festival in Dinkelscherben einen ersten eigenen Radiosender. Wie die Idee entstand und um was es den Machern geht.

Von Tobias Karrer

Ein Radiostudio stellt man sich als Laie eigentlich etwa so vor: Große Mikrofone schweben im Raum, mehrere Computerbildschirme flimmern vor dem Moderator, überall blinken Lämpchen, Knöpfe und Regler. Das Funkbüro Reischenau zeigt: Es kann auch ganz anders aussehen. Anna Klein, Johannes Geltl und Moritz Jelting sitzen an ihrem ersten Sendungstag – dem Tag der Eröffnung der Sommerbühne im Rathausgarten – in einem ausrangierten Transportfahrzeug der Feuerwehr. Ein paar Kabel sind zu sehen, Mikrofone und Laptops stehen auf dem kleinen Tisch in der Mitte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

