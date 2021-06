Sommerbühne im Rathausgarten: Dinkelscherben rockt an sechs Wochenenden

Die "Sommerbühne im Rathausgarten" Dinkelscherben lockt mit insgesamt zwölf "Umsonst und Draußen"-Konzerten Live-Musikfans an die Zusam.

An sechs Wochenenden, vom 2. Juli bis 7. August, finden im Rathausgarten im Zentrum von Dinkelscherben verschiedene "Umsonst & Draußen Konzerte" statt. Je nach aktuell gültigen Corona-Auflagen stehen zwischen 250 und 500 Sitzplätze zur Verfügung.

"Leider kann auch dieses Jahr kein Dinkel-Festival im üblichen Rahmen stattfinden", sagt Mitveranstalter und Bürgermeister Edgar Kalb. Deshalb haben sich die Organisatoren Gedanken über eine Ersatzveranstaltung gemacht, woraus dann die Idee für eine "Sommerbühne im Rathausgarten" entstanden sei. Deren Grundzüge hatte Kalb schon im Gemeinderat vorgestellt.

Die Veranstaltungsreihe soll in erster Linie den durch die Auflagen im Zuge der Krise betroffenen Künstlern und Veranstaltungstechnikern zugute kommen. Örtliche Vereine übernehmen die Bewirtung und können so ihre Vereinskassen etwas aufbessern. "Wir hoffen, dass die Gäste der Veranstaltungen ihren Abend in den Gaststätten und Biergärten ausklingen lassen und so auch die örtliche Gastronomie von den Veranstaltungen profitieren kann", heißt es von den Machern des Festes. Zusätzlich sei auch ein Förderantrag beim Bundesprogramm "Neustart Kultur" gestellt worden.

Sommerbühne Dinkelscherben: Das ist geboten

Musikalisch wird das Programm der "Sommerbühne im Rathausgarten" sehr breit gefächert sein und ist in verschiedene "Themenabende" gegliedert. Den Anfang macht die schwäbisch-bayerische "VolXmusikband" ScheinEilig, gefolgt von Gamskampler, die sich wohl am besten mit "Biermösl Blosn auf Speed" beschreiben lässt.

Tritt umsonst und draußen in Dinkelscherben auf: Adi Hauke aus Ettringen. Foto: Adi Hauke

An weiteren Abenden sorgen Phil Igran und die Retro Hit Company für Coverrock, die Musiker Weiherer und Mo Ludl bieten ihre Liedermachersongs dar und die Augsburger Jazzware Company spielt groovigen Jazz. Wer sich den ein oder anderen Prosecco in der Abendsonne gönnen möchte, dem sei der Schlagerabend mit Miss Maybellene und dem Italienduo Salvatore e Rosario ans Herz gelegt.

Für einen kompletten Genrewechsel zeichnen zwei Theaterabende einer neuen, jungen Theatergruppe aus Dinkelscherben. Dargeboten wird das herrlich komisch-chaotische Stück "Der Diener zweier Herren" von Carlo Goldoni. Grotesk wird es auch mit dem Comedian Detlef Winterberg, der nach dem Motto "Kurz und Knackig statt Lang und Labbrig" auftritt. Natürlich dürfen auch die Lokalmatadoren um die Musikvereinigung Dinkelscherben, die irische Folk-Band Next Friday oder die orientalische Tanzgruppe Nakoda nicht fehlen. Auch der Heimatverein Reischenau beteiligt sich mit einem Programmpunkt und dem Quintett Concerto Latino.

Der Eintritt ist an allen Abenden kostenlos, Tickets können jedoch aufgrund der limitierten Plätze bereits online reserviert werden. Mit dem Vor-Ort-Erwerb von Verzehrgutscheinen unterstützen die Gäste die auftretenden Künstler und die gemeinnützigen Vereine. Einlass ist an allen Tagen ab 17 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um ca. 22 Uhr. Ein Einlass an der "Abendkasse", also ohne Reservierung, ist nur im Falle von noch freien Plätzen möglich. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Abgesagt wird nur bei Unwetterwarnung oder bei neuen coronabedingten Auflagen.

Infos und Tickets gibt es unter www.sommerbuehne-im-rathausgarten.de

Das Programm der Sommerbühne im Rathausgarten Dinkelscherben