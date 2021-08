Unbekannter beschädigt Wohnmobil in Dinkelscherben

Ein in Dinkelscherben abgestelltes Wohnmobil wurde an der Scheibe beschädigt. Offenbar hat jemand stark gegen das Plexiglas geschlagen.

Ein Wohnmobil ist in der Schlossbergstraße in Dinkelscherben beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, ist der Vorfall Ende Juli, Anfang August, passiert.

Vermutlich hat ein Unbekannter so stark gegen die äußere Plexiglasscheibe des Wohnmobiles geschlagen, dass die innere Scheibe der Doppelverglasung dadurch beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. (thia)