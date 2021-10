Bus streift Verkehrszeichen in Döpshofen

Ein 62-Jähriger muss einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen. Dabei bleibt er mit der rechten Seite an dem Schild hängen.

Laut Polizei war der 62-jährige Fahrer um 16.30 Uhr in der Klosterstraße in Döpshofen unterwegs, als ihm der Lkw entgegenkam. Der Busfahrer musste ausweichen und geriet dadurch mit der rechten Fahrzeugseite gegen das Verkehrszeichen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. (thia)