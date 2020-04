vor 19 Min.

Doppelte Hilfe

TSV Gersthofen schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe

Nicht nur mit der Coronakrise und der damit verbundenen Schließung der Gaststätten hatte zuletzt Jürgen Bouska zu kämpfen. In seinem „Wirtshaus am Sportplatz“ in Gersthofen hatte es zudem einen Wasserrohrbruch gegeben. So konnte er nicht einmal Essen zum Mitnehmen anbieten. Erst seit dem vergangenen Donnerstag gibt es nun Wirtshausküche to go.

Um dem Pächter der vereinseigenen Stadiongaststätte in dieser schwierigen Situation zu unterstützen, zeigt man beim TSV Gersthofen Zusammenhalt. Die Volleyball-abteilung um Sabine Häubl spendete 400 Euro, die für eine Ballmaschine vorgesehen waren, von der sich herausstellte, dass sie zu groß ist, um durch die Tür der Trainingshalle zu passen. TSV-Präsident Hinrich Habenicht verdoppelte den Betrag aus eigener Tasche. „Um damit auch etwas Gutes zu tun und zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, haben wir uns überlegt, ob man eine Hilfsorganisation unterstützen kann“, so Habenicht. Die Wahl sei schließlich auf den Rettungsdienst des Roten Kreuzes gefallen. Die Mitarbeiter der Wache in Gersthofen können sich nun bis auf Weiteres ihre Verpflegung im „Wirtshaus am Sportplatz“ abholen.

Um die Aktion weiterzuführen, können auch weitere TSV-Mitglieder und Privatpersonen spenden. Sie können sich dazu bei der Abgabe ihrer Spende in eine Liste eintragen, die im Wirtshaus am Sportplatz, Sportallee 12, 86368 Gersthofen, aufliegt. „Unser Wirt Jürgen Bouska wird diese Beträge treuhänderisch verwalten“, erklärt Präsident Hinrich Habenicht. (oli)

