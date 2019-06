vor 22 Min.

Drei Tage Stimmung, gute Laune und Musik

Dorffest in Willmatshofen punktet mit geselligem Beisammensein. Erlös kommt dem Unterhalt der Turnhalle zugute

Von Siegfried P. Rupprecht

Gute Laune, tolle Stimmung, gepflegte Blasmusik – ein Konzept, das seit über drei Jahrzehnten aufgeht und mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. Auf diesen Nenner lässt sich das Dorffest im Fischacher Ortsteil Willmatshofen bringen. Einmal mehr meisterten vor Ort Feuerwehr, Tell-Schützen und Turnverein die Veranstaltung mit Bravour.

Herrlicher Sonnenschein, laue Abende, geselliges Beisammensitzen, gemütliche Gespräche, leckere Speisen und Getränke auf dem Festplatz nahe der Pfarrkirche St. Vitus machten die dreitägige Feier perfekt. Beim gemütlichen Zusammensitzen durfte die Musik natürlich nicht fehlen. Für die sorgten am Abend der Dorfvereine ein Alleinunterhalter und zum sonntäglichen Frühschoppen die Erktalbuam.

Viel Aufmerksamkeit beim Publikum heimsten an den beiden letzten Abenden die Musikvereine Fischach und Siegertshofen ein. Beide Kapellen standen für die Vielfalt der Blasmusik und spannten jeder auf seine Weise mit einem abwechslungsreichen Programm einen Bogen von der Tradition zur Moderne. Mit ihren Klangreisen durch die verschiedenen Stilrichtungen erhielten sie vom Publikum immer wieder spontanen Applaus.

Aber auch kulinarische Köstlichkeiten wie Flammkuchen, der süffige Gerstensaft sowie der eine oder andere Schoppen Wein in der lauschigen Weinlaube standen in der Prioritätsliste der Gäste ganz oben. Das alles leistete einen Beitrag, alte Bekanntschaften zu pflegen und neue zu schließen. Der Nachwuchs kam ebenfalls auf seine Kosten. Er konnte auf dem Festplatz rumtollen und mit etwas Mut und Geschick einen aufblasbaren Kletterturm erobern. Die Festgemeinschaft feierte diesmal mit der Verlängerung am Freitag gleich drei Dorffesttage. Dass dies ankam, ließ sich deutlich an den Besucherzahlen ablesen. „Wir sind zufrieden“, war unisono zu hören.

Aus der Taufe gehoben worden sei das Dorffest Mitte der 1980er-Jahre, erinnerte sich der Vorsitzende des Turnvereins Willmatshofen, Wolfgang Angerer. Mit initiiert wurde es von seinem Vater Franz. Hintergrund war die alte Turnhalle, die damals für das Angebot des Turnvereins, aber auch für die Schützen zu klein geworden war. Der Erlös des Dorffests kam dem Gebäude zugute. Daran hat sich nichts geändert. Schnell wurde das Fest zu einem Identifikationsfaktor der Dorfbevölkerung. Bis heute ist die Veranstaltung im gesellschaftlichen Leben des Ortsteils fest verankert und aus dem Vereinskalendarium nicht mehr wegzudenken.

