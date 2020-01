vor 5 Min.

Dreikönig mit dem Musikverein

In Thierhaupten steht das Konzert in St. Peter und Paul an

Ein Höhepunkt im Auftrittsjahr des Musikvereins Thierhaupten ist jedes Jahr das Dreikönigskonzert. Kaum ist die Festwoche Thierhaupten im August vorbei, beginnen für Dirigent Andreas Glatzmaier und die Musiker die Vorbereitungen. Auch in diesem Jahr will man bei dem Auftritt am Montag, 6. Januar, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul die hervorragende Akustik ausnutzen und an die Darbietungen der Vorjahre anknüpfen. Unter anderem werden alle drei Sätze von „Hymn of the Highlands“ von Philip Sparke und „May the Road rise“ von Markus Götz zu hören sein. Für die Musiker geht die Probensaison dann noch weiter: Ende ist erst an Ostern mit dem traditionellen Konzert am Ostersonntag im Tassilosaal des Klosters. (AL)

