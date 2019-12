13.12.2019

Dritte Runde der Märkte

Viel geboten in Steppach und Neusäß

Die Weihnachtsmärkte in Neusäß und Steppach gehen am Wochenende in die dritte Runde. In Neusäß gibt es am dritten und vierten Adventswochenende ein Märchenzelt. Zu jeder halben und vollen Stunde können die Kleinen dort Geschichten lauschen.

Zum Programm am dritten Wochenende gehören außerdem eine Zaubervorführung und der Besuch von Nikolaus und Knecht Rupprecht. Am Sonntag spielt um 15.30 Uhr das Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule, um 16 Uhr die Stadtkapelle. Der Steppacher Weihnachtsmarkt im Biergarten des Gasthauses Fuchs findet zum 20. Mal statt. Auch hier gibt es ein Märchenzelt, das des Kasperles. Nach dem Erfolg im letzten Jahr werden wieder das Kamelreiten und zusätzlich Ponyreiten angeboten. (AL)

Themen folgen