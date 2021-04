Drogenszene im Landkreis Augsburg: Wie mache ich Kinder stark dagegen?

Plus Drogen gibt es überall, sagt die Polizei. Trotzdem hoffen viele Eltern, dass ihr Kind die Finger davon lässt. Experten erklären, was dabei helfen kann.

Eine Drogenszene gibt es überall. Davon ist Barbara Macheiner von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizei Schwaben überzeugt. Auch wenn der Norden des Landkreises Augsburg nach dem Drogentod zweier Jugendlicher im Rampenlicht steht, das Problem ist überall dasselbe: Während Teenager unbesorgt Drogen ausprobieren sowie Neugier und Risikofreude ausleben, treibt viele Eltern eine Frage um: Wie mache ich mein Kind so stark, dass es nicht drogenabhängig wird? Uwe Schmidt von der Drogenhilfe Schwaben hält das für die Gretchenfrage. "Jugendliche werden irgendwann mit Drogen konfrontiert", sagt er.

Uwe Schmidt hat jahrelang selbst eine Elterngruppe geleitet und festgestellt, dass Eltern aus allen Schichten und Gegenden darin zusammenkommen. Er rät, das Thema nicht zu verschweigen und nicht zu verharmlosen. Auch sollen Eltern den Konsum von Alkohol oder Zigaretten nicht unterstützen. Ein Kasten Bier zum 16. Geburtstag ist nicht das richtige Geschenk. Bedenklich findet er auch, wenn Eltern ihre Kinder mit 14 Jahren Alkohol ausprobieren lassen oder ihnen Zigaretten bezahlen.

Eltern sollten auch Medikamente im Auge behalten

Uwe Schmidt macht eine eindeutige Rechnung auf: Von den 381 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 2020 Hilfe bei der Drogenhilfe Schwaben gesucht haben, haben alle Zigaretten geraucht. 278 von ihnen hatten hauptsächlich ein Suchtproblem mit Cannabis. Stimulanzien, zu denen auch Kokain oder Ecstasy gehören, seien gerade an den Unis ein wachsendes Problem. Eltern sollten aber auch auf Medikamente achten. Nicht selten fehlen plötzlich die Schmerzmittel der Oma oder es tauchen gefälschte Rezepte auf.

Der Experte rät Betroffenen und Angehörigen, frühzeitig Hilfe zu suchen. "Erziehung ist total anstrengend", sagt Uwe Schmidt. Nicht jeder Jugendliche werde abhängig und nicht jeder kann vor einer Drogensucht bewahrt werden. Aber wenn etwas schiefläuft, sei es für Eltern ratsam, das einzugestehen und etwas zu unternehmen. Eltern sollten sich fragen, ob die Regeln zu Hause noch stimmen, ob Freiheiten vielleicht wieder zurückgenommen werden müssten und dergleichen. So etwas geht selten schmerzlos über die Bühne.

Wer labil ist, wird schneller abhängig

Wer potenziell gefährdet ist, kann niemand abschätzen. Keiner weiß, wie beispielsweise Cannabis auf ihn wirkt. Der Drogenhilfeberater erklärt, dass Haschisch oder Marihuana Dinge in den Konsumenten hervorholen könnten, die sie längst verdrängt hatten. Klar, wer labil ist, wird schneller abhängig. Doch sind pubertierende Menschen im Allgemeinen eher labil. Das Verhalten von Drogenkonsumenten und Pubertierenden könnte sich ähneln. Da gibt ein 15-Jähriger plötzlich mehr Geld aus, hat neue Freunde und gibt seine Hobbys auf. Macht er da einen gewöhnlichen Entwicklungsschritt oder hat er ein Drogenproblem?

Uwe Schmidt rät dazu, das Kind nicht aus den Augen zu verlieren. Mit ihrem pubertierenden Nachwuchs sprechen und ihm auch zuhören, lautet die Aufgabe der Eltern. "Nicht überfordern, ein 13-Jähriger ist nicht erwachsen, er braucht Eltern", sagt Uwe Schmidt. Es geht um gegenseitigen Respekt und darum, sich auch in schwierigen Phasen Zeit für das Kind zu nehmen. Oft sei auch Leistungsdruck ein Problem, also das Nicht-scheitern-Können.

Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen: "Fragen Sie sich, wie gehe ich mit Suchtstoffen um? Warum trinke ich jetzt ein Bier oder einen Wein, warum rauche ich jetzt?", sagt Uwe Schmidt. Weder Vater noch Mutter sollten betrunken vor dem Kind auftreten. Stattdessen gilt es, Alternativen zum Drogenkonsum aufzuzeigen. Bekommt es Schokolade, wenn es traurig ist, oder trösten die Eltern das Kind selbst?

Polizei klärt über die rechtliche Seite des Drogenkonsums auf

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Augsburg setzt auf Aufklärung. Die Beamten besuchen die Schüler der achten oder neunten Klassen zwei Unterrichtsstunden, um das Thema Drogen in den Fokus zu nehmen. Ab der zehnten Klasse geht es auch um Alkohol im Straßenverkehr. Von der Polizei erfahren die Jugendlichen hauptsächlich, wie es rechtlich in Sachen Rauschmittel aussieht. Etwa, dass der Konsum von Cannabis nicht straffrei vonstatten gehen kann. Barbara Macheiner von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle erklärt ihnen auch, welche Konsequenzen es für ihren Führerschein hat, wenn sie mit Drogen erwischt werden. Außerdem sehen die Schüler Filme, in denen beispielsweise ein Ex-Kiffer von seinen Erfahrungen berichtet.

Die klassische Stoffkunde wird bei Elternabenden angeboten. Die Eltern erhalten dann eine Broschüre, die unter www.polizeiberatung.de zum Download bereitsteht. Barbara Macheiner glaubt, dass oft diejenigen gefährdet sind, Drogenkonsumenten zu werden, die zum Beispiel selbst keine Konflikte lösen können oder die ein geringes Selbstwertgefühl haben, also diejenigen, die sich nicht trauen, Nein zu sagen. Oft kämpfen die jungen Leute zudem mit übersteigerter Leistungserwartung oder einfach nur mit Langeweile. Wer Stress in der Schule oder im Freundeskreis hat und daheim keine Zuwendung erfährt, greift schneller zur Droge, vermutet Barbara Macheiner.

Ihr ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Polizei keine helfende Beratungsstelle ist. Die Behörde verfolgt jedes Drogendelikt, von dem sie erfährt. Wer Hilfe braucht, soll sich an die Beratungsstellen wenden, die Drogenhilfe Schwaben hat gerade erst die Online-Plattform "Redestoff" geschaffen, bei der das sogar anonym möglich ist.

