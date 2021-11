Das Gemeindezentrum in Ehingen ist fast fertig

Plus Das Großprojekt für die kleine Gemeinde Ehingen läuft nach Plan. Während draußen noch die letzten Arbeiten gemacht werden, hat drinnen der Betrieb schon begonnen.

Das Großprojekt "Gemeindezentrum" - mit Neubau einer Mehrzweckhalle, Sanierung des Kindeshauses Ringelreihen und Gestaltung der Außenanlagen - hat die Zielgerade erreicht. Während an den Außenanlagen noch fleißig gearbeitet wird, wurde innen bereits der Betrieb aufgenommen und die Gemeinde freut sich über erste positive Rückmeldungen der Nutzer.