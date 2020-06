vor 31 Min.

Ehrenbürger bekommt zum 90. einen wohlverdienten Platz zum Ausruhen

Plus Alfons Kastner hat Ustersbach nachhaltig geprägt. Seine Tätigkeit als Mesner ist sogar bundesweit eine Seltenheit. Jetzt feiert er seinen 90. Geburtstag.

Von Siegfried P. Rupprecht

Er scheute sich nie, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und Zukunft zu gestalten. Immer ging Alfons Kastner aus dem Ustersbacher Ortsteil Mödishofen als Beispiel voran: in der Kommunalpolitik, im Vereinsleben und bei „seiner“ Kirche. Nur im Männerchor begnügte er sich, wie der Altbürgermeister und Ehrenbürger jetzt bei einer Feier zu seinem 90. Geburtstag lächelnd erzählte, mit der „zweiten Stimme“, also mit jener, die die melodieführende erste begleitet.

Wichtig war Alfons Kastner immer die Verbundenheit mit seiner Heimat. Zugleich hatte er den Mut Herausforderungen anzunehmen. Schon als junger Mann interessierte er sich für das, was um ihn herum geschah. Er wollte sich für die Kommune einsetzen, sie aber auch voranbringen. 1966 wurde er mit 36 Jahren in den Gemeinderat gewählt. Zwei Legislaturperioden später, 1978, bestimmte das Gremium ihn zum Zweiten Bürgermeister. Sechs Jahre danach wurde er als Nachfolger von Fritz Braun Gemeindeoberhaupt. Kastner kandidierte 18 Jahre lang bis 2002 als Erster Bürgermeister. Dann löste ihn Maximilian Stumböck ab.

Kastner legte großen Wert auf den Ausbau der Infrastruktur in Ustersbach

„Als Gemeindechef war es mir stets ein Anliegen, die Kommune voranzubringen“, berichtete er. So habe er vor allem auf die Ausweisung von Bauland und den Ausbau der Infrastruktur großen Wert gelegt. In seine Amtszeit sei unter anderem die Errichtung des Kindergartens und der Grundschule gefallen, aber auch die Kläranlage.

Dabei sei ihm immer das Miteinander der Bürgerschaft am Herzen gelegen, betonte er. „Nur das bringt die Menschen zusammen und verbindet sie.“ Der Gemeinderat und er haben etwas bewegen können, weil sich Ustersbach damals im Aufbruch befunden habe. So wie heute wieder. Er gesteht aber, dass er manchmal einen „dornigen Weg“ habe einschlagen müssen.

Seine Kindheit wurde geprägt von der Zeit des Nationalsozialismus

Alfons Kastner wurde als drittes von sechs Kindern einer Forst- und Landwirtschaftsfamilie geboren. Seine Kindheit wurde geprägt von der Zeit des Nationalsozialismus und den Folgen des Zweiten Weltkriegs. „Zum Glück mussten wir aber nie wirklich hungern“, meinte Kastner. Noch gut kann er sich ans Kriegsende erinnern. „Die Amerikaner zogen von Dinkelscherben kommend nach Mödishofen. Als die ersten Truppen das Dorf erreicht haben, bin ich ihnen mit einem weißen Bettlaken entgegengelaufen.“

1961 heiratete er seine Irmgard, die ihm „immer den Rücken freigehalten“ und fünf Kinder geschenkt habe. Neun Jahr später rief er die Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-West ins Leben. Sein Ziel war, den Waldbesitzern Hilfe bei der Überwindung von Strukturnachteilen zu geben. Im Wald habe er sich überhaupt wegen der Ruhe und der lebendigen Natur gerne aufgehalten, blickte er zurück. 1996 übergab er den landwirtschaftlichen Hof. 2006 wurde er zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt.

Seit 75 Jahren ist er Mesner in St. Vitus in Mödishofen

Alfons Kastners Leben ist aber auch sehr eng mit der Kirche und dem christlichen Glauben verbunden. Seit 75 Jahren ist er Mesner in der Filialkirche St. Vitus in Mödishofen, und damit einer, der diese Tätigkeit wohl mit am längsten in Deutschland ausübt. Dafür wurde er bereits von Weihbischof Florian Wörner mit dem Goldenen Ulrichskreuz ausgezeichnet.

Zur Auszeichnung von Alfons Kastner durch Weihbischof Florian Wörner applaudieren im Kreis der Ministranten (von links) Kirchenpfleger Anton Kraus, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sabine Gaßner, der Zeremoniar und Sekretär des Bischofs Martin Hodál, Pfarrer Jürgen Stahl und Pater Thomas Payappan. Bild: Sabine Gaßner

Sein hohes Ansehen äußerte sich in unzähligen Glückwünschen und Geschenken. So überreichte Bürgermeister Willi Reiter in Namen der Gemeinde eine Gartenbank. Sabine Gaßner vom Pfarrgemeinderat steuerte von der Pfarrei eine passende Decke und ein Kissen bei. „Nicht, um sich auf die faule Haut zu legen“, wie sie meinte, „sondern um sich gelegentlich auszuruhen.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen