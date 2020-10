vor 19 Min.

Ehrung für beharrliche, engagierte Stadtberger Stadträte

In Stadtbergen wurden etliche ehemalige und aktive Stadträte geehrt.

Plus Für ihr langjähriges Engagement wurden nun ausgeschiedene und aktive Stadträte in Stadtbergen geehrt. Dabei kam so manche Eigenheit der Charaktere zur Sprache.

Von Angela David

Es war ein bisschen wie beim Klassentreffen: Wer sich lange nicht mehr gesehen, früher aber gemocht hatte, freute sich über das Wiedersehen im Stadtberger Bürgersaal. Und das taten die meisten. Ehemalige und aktive Stadträte kamen zusammen, um bei der Ehrung einiger dabei zu sein. Aber doch war vieles deutlich anders. Denn in der Pandemie sind alle maskiert und das freundliche Ratschen fällt bedeutend schwerer als normal, vom herzlichen Händeschütteln oder gar einem Luft-Küsschen für die Damen ganz zu schweigen.

Die Stadtberger Stadträte - aktive und ehemalige - versuchten dennoch das Beste aus dem festlichen Abend zu machen, auch wenn man zwei Meter auseinander saß und für den Fotografen nicht zusammenrücken durfte. So sagte Bürgermeister Paul Metz gleich zu Beginn, er sei sehr froh, "dass wir uns auf diese Weise überhaupt noch treffen dürfen", droht doch die zweite Welle demnächst das soziale Leben wieder stark einzuschränken. Doch so habe Organisatorin Manuela Peter das Bestmögliche versucht und noch Blumen besorgt, ihr dankte Metz herzlich.

Selten Dank und Anerkennung für Ämter

Der Bürgermeister sagte in seiner Rede, dass das Wirken der Stadträte für die Stadt ein Glück gewesen sei: "Ohne Sie wäre die Entwicklung der Stadt in den letzten 20 Jahren nicht möglich gewesen." Das hätte unter anderem daran gelegen, "dass Sie nie zufrieden mit dem waren, was auf den ersten Blick sichtbar war". Er würdigte ihr Engagement und ihre Beharrlichkeit, "denn kommunale Ämter sind selten mit Dank und Anerkennung verbunden".

Dann überreichte der Bürgermeister - wieder auf Abstand - die Urkunden und Geschenke. Auch etliche Ehrenringe der Stadt wurden verliehen. Mit 24 Jahren Stadtratstätigkeit erhielt Dieter Häckl ( SPD) die höchste Ehrung: Er wurde nach einem einstimmigen Beschluss des jetzigen Stadtrats zum Altstadtrat ernannt. Metz sagte über ihn, er habe stets sachorientiert und fair diskutiert, "konnte aber manchmal sehr emotional werden", so Metz mit einem Schmunzeln. Dieter Häckl war von 1996 bis 2020 als Gemeinde- und Stadtrat tätig. 2014 erhielt er die Bayerische Kommunale Dankurkunde.

Drei Jahrzehnte als Stadträte aktiv

Eine Dankurkunde erhielten weitere "Urgesteine" der Stadtberger Kommunalpolitik, die immer noch aktiv sind:

Seit 36 Jahren widmet sich Günther Oppel (Pro Stadtbergen, früher CSU) bereits der Stadtberger Kommunalpolitik, Michael Niedermair (CSU) ist inzwischen seit 30 Jahren dabei, ebenso Paul Metz (CSU). Bärbel Schubert (SPD) und Dr. Roswitha Merk (CSU) engagieren sich seit 24 Jahren, Paul Reisbacher (Grüne) seit 25 Jahren.

Bis zur nächsten Wahl werden etliche weitere Stadträte, die noch aktiv sind, eine Amtszeit von 24 Jahren vollendet haben. Diese wurden ebenfalls geehrt:

Johann Förg ( CSU ), zwölf Jahre: Ehrenring in Silber

( ), zwölf Jahre: in Silber Ingrid Strohmayr ( CSU ), 14 Jahre: Ehrenring in Silber

( ), 14 Jahre: in Silber Josef Kleindienst ( CSU ), 18 Jahre: Ehrenring in Gold

( ), 18 Jahre: in Gold Roland Mair ( SPD ), 18 Jahre: Ehrenring in Gold

), 18 Jahre: in Gold Michael Smischek ( CSU ), 18 Jahre: Ehrenring in Gold

Auch Ministerin Trautner wurde verabschiedet

Diese Stadträte sind nicht mehr zur Wahl angetreten und wurden geehrt:

Dr. Andreas Kotter ( CSU ), sechs Jahre im Amt: Ehrennadel in Gold

( ), sechs Jahre im Amt: Ehrennadel in Gold Gabriele Bentlage ( SPD ), zwölf Jahre: Ehrenring in Silber

), zwölf Jahre: in Silber Barbara Gartzke-Mögele ( SPD ), zwölf Jahre: Ehrenring in Silber

( ), zwölf Jahre: in Silber Johannes Münch (Pro Stadtbergen ), zwölf Jahre: Ehrenring in Silber

(Pro ), zwölf Jahre: in Silber Herbert Woerlein ( SPD , ehemaliger Landtagsabgeordneter), zwölf Jahre: Ehrenring in Silber

( , ehemaliger Landtagsabgeordneter), zwölf Jahre: in Silber Carolina Trautner ( CSU , jetzt Sozialministerin), 18 Jahre: Ehrenring in Gold

Diese Stadträte sind nicht mehr im Stadtrat und wurden geehrt:

Stephanie Benz (Grüne), sechs Jahre: Ehrennadel in Gold

Michaela Schuster (SPD), sechs Jahre: Ehrennadel in Gold

Norbert Knoblich (CSU), zwölf Jahre: Ehrenring in Silber

Dr. Simone Strohmayr (SPD, Landtagsabgeordnete), zwölf Jahre: Ehrenring in Silber, bereits Ende 2018 ausgeschieden

Lesen Sie dazu auch:

In Stadtbergen legen nur die Grünen zu

Eine ganz besondere Wahl in Stadtbergen

Wenn die Frau als Ministerin nach Stadtbergen heimkehrt





Themen folgen