vor 18 Min.

Ein Autokino für Gersthofen

Oscar-Hits im Auto sehen: Ab Mittwoch, 25. Mai, steht der Festplatz Gersthofen unter dem Motto „Motoren aus – Film an!". Ermöglicht wird das Autokino durch die Zusammenarbeit der Stadt Gersthofen mit dem Betreiberduo des Augsburger Liliom-Kinos, Daniela Bergauer und Michael Hehl. Startschuss ist mit der schwäbischen Erfolgskomödie „Die 1000 Glotzblöbbl vom Dr. Mabuse", synchronisiert von Dodokay – ein Film für die ganze Familie. In der Spielzeit werden Oscar-Hits wie „Joker" und „Parasite", Musikfilme wie „Lindenberg – Mach dein Ding!" und „La La Land" zu sehen sein. Unter der Gersthofer „Vorwahl-Frequenz" 102,8 wird den Gästen dann der Ton in die Autos gebracht. Der Eintritt für eine Vorstellung wird pro Auto 18,00 Euro zzgl. 10 % VVK-Gebühr betragen (also 19,80 €). Die Tickets sind nur online über www.autokinogersthofen.de erhältlich, der Vorverkauf für den Eröffnungsfilm läuft bereits. Das Autokino findet täglich statt.

