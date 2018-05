vor 59 Min.

Ein Koloss bremst den Bahnverkehr

Die Bahnstrecke zwischen Gablingen und Gersthofen bleibt fünf Tage dicht, weil eine neue Brücke kommt. Die Autofahrer müssen noch länger mit Umleitungen leben.

In einer tiefen Grube steht sie da, entlang der Bahnlinie bei Gablingen, und wartet auf das Wochenende: die neue Eisenbahnbrücke. Das eindrucksvolle Gebilde ist umgeben von Baumaterialien und Baggern, es wird gestützt von Stelzen und Pfeilern und durch ein vielstöckiges Gerüst abgesichert. Nur noch wenige Tage dauert es, bis die Lokomotiven und Züge über die neue Brücke fahren dürfen. Denn von Donnerstag, 10. Mai, bis Montag, 14. Mai, wird die alte Brücke abgerissen und die neue, an der bereits seit Anfang Februar neben der Bahnstrecke gebaut wird, in die Lücke eingeschoben.

Der Busverkehr wird umgeleitet, ebenso wird eine großräumige Umleitung für alle Autofahrer eingerichtet. Bild: AZ-Infografik

Bisher brausen die Fernzüge noch über die Gleise in Richtung Augsburg, ab und zu tuckert auch mal eine einzelne Lok an Gersthofen vorbei. Doch damit ist ab Donnerstag erst mal Schluss. Denn in der Zeit, in der die Brücken ausgetauscht werden, ist die Bahnlinie auf beiden Gleisen zwischen Gablingen und Gersthofen nach Angaben der Bahn gesperrt. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Im Nahverkehr richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Gablingen und Augsburg Hauptbahnhof ein.

Züge können sich verspäten oder sogar ausfallen

Die Fahrgäste, die von Donnerstag bis Montag unterwegs sein werden, sollten sich vor ihrer Zugfahrt schlaumachen, ob sich Züge verspäten oder sogar ausfallen. Das können sie zum einen am Fahrkartenautomaten einsehen. Zum anderen können sie sich im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/ oder über den DB-Streckenagent (www.bahn.de/streckenagent) informieren, inwieweit ihre Zugfahrt von der Baustelle betroffen ist. Bei weiteren Fragen ist die Deutsche Bahn telefonisch unter der Nummer 089/2035-5000 zu erreichen.

Doch nicht nur oberhalb auf den Gleisen haben die Arbeiter am Wochenende einiges zu tun. Auch unterhalb der Brücke – dort verläuft die Kreisstraße A5 zwischen Gersthofen und Gablingen – stehen Bauarbeiten an. Denn zwischen der neuen Eisenbahnbrücke und dem Gablinger Sportplatz wird die Straße auf einer Länge von circa 700 Metern erneuert. Künftig gibt’s unter der Brücke zwei Fahrspuren, das einspurige bisherige Nadelöhr wird beseitigt. Auch wird die Linienführung der Straße angepasst. Die enge Kurve wird beseitigt, um die Übersicht für die Straßenverkehrsteilnehmer zu verbessern.

Busverkehr wird umgeleitet

Bereits seit 12. April ist die Strecke bis zum Gablinger Sportheim gesperrt. Bis 8. August ist die A5 ab der Ausfahrt des Kreisverkehrs der Anschlussstelle Gersthofen-Nord in Richtung Gablingen nicht mehr befahrbar. Ebenso wie ab der Zufahrt zum Sportplatz bei Gablingen in Richtung Gersthofen.

Der Busverkehr wird umgeleitet, ebenso wird eine großräumige Umleitung für alle Autofahrer eingerichtet. Diese verläuft (siehe Grafik) aus Richtung Gersthofen über die Bundesstraße 2 über die Staatsstraße 2036 und die Kreisstraße A15 nach Gablingen und sinngemäß umgekehrt. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Der Geh- und Radweg zwischen Gersthofen und Gablingen ist während dieses Zeitraums ebenfalls auf Höhe der Bahnbrücke gesperrt.

Möglichst geringe Lärmbelästigung

Im selben Zeitraum, von Donnerstag, 10. Mai, bis Freitag, 11. Mai, kann es auch am Gersthofer Bahnhof laut werden. Dort wird jeweils zwischen 6 und 18 Uhr an den Oberleitungen gearbeitet. Die DB Infrastruktur Netz bemüht sich, für die Anwohner die Lärmbelästigung gering zu halten. Unter anderem werden die Warnsignale zur Sicherung der Gleisarbeiter einem Unternehmenssprecher zufolge auf das notwendige Maß beschränkt.

