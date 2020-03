15:55 Uhr

Ein Stammtisch setzt sich ein für Natur und Umwelt

Die Mitglieder des Gartenbauvereins Ustersbach/Mödishofen pflegen und fördern die örtliche Obst- und Gartenbaukultur. Der Stammtisch hat eine wichtige Funktion.

Von Siegfried P. Rupprecht

Im Mittelpunkt eines Stammtisches steht das gesellige Zusammensein. Beim Verein für Gartenbau und Landespflege Ustersbach/Mödishofen ist das nicht anders. Einmal im Monat wird diskutiert, gefachsimpelt und geratscht. Im Fokus steht aber meist die Förderung der Gartenkultur und Heimatpflege. Dabei begeistern sich die Vereinsmitglieder für das Schöne und Gute, ermuntern zum wachen Umweltbewusstsein und aktivieren den Gemeinschaftsgeist. Doch sie können auch kämpferisch sein.

Jüngstes Beispiel dazu war die 5000-Euro-Spende des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises an das „Forum Plastikfreies Augsburg“. Der Zuschuss wurde an die darin versammelten Stammtische in Diedorf, Fischach, Königsbrunn, Schwabmünchen und Thierhaupten aufgeteilt. Der Verein Ustersbach/Mödishofen allerdings ging leer aus. „Dabei ist unser Verein schon lange nachhaltig“, sagt die Vorsitzende des Vereins für Gartenbau und Landespflege, Sabine Spennesberger. „Bei Veranstaltungen kommen wir schon seit vielen Jahren ohne Plastik aus, und das mit großem Erfolg.“ Die verschiedenen Alternativen zum Kunststoff würden aus Vereinsmitteln bezahlt. Noch nie sei dafür ein Zuschuss oder eine finanzielle Förderung geflossen, bedauert die Vereinschefin.

Verantwortung von Anfang an über den Gartenzaun hinausgetragen

Nach kurzem Ärger geht Spennesberger die Sache aber sportlich an: „Ich interpretiere die Zuwendung so, dass die Stammtische des plastikfreien Forums den Zuschuss symbolisch mit für die anderen, ebenfalls nachhaltigen Runden erhalten haben.“ Und da ist die Vorsitzende bereits beim Thema. „Wir setzen uns seit der Vereinsgründung dafür ein, die Natur und unsere Umwelt zu erhalten“, betont sie. Diese Verantwortung sei von Anfang an über den Gartenzaun hinausgetragen worden, ergänzt beim Stammtisch Eva Knöpfle.

Marianne Biber verweist darauf, dass in der Aufgabenstellung des Vereins zwar Änderungen durch neue Interessenschwerpunkte eingetreten seien. Doch die Förderung der Gartenkultur und Landespflege sei bis heute aktuell. Die Vereinsurgesteine Maria und Emil Mairhörmann machen aufmerksam, dass die von den umfassenden Vereinsaktivitäten ausgehende Unterstützung im gartenfachlichen und gesellschaftlichen Bereich allen Bürgern zugutekomme. Marianne Biber und Vereinsgründungsmitglied Hildegard Bayer warten mit einigen Beispielen auf: Pflanzentauschbörse, Beetanpflanzungen bei der Schule, Bastelaktionen zu Ostern, Allerheiligen und Advent, Fortbildungsmaßnahmen, Baumschnittkurse oder Vorträge zu Umwelt und Natur.

Der eigene Garten ist Ausdruck eines neuen Lebensstils

„Auch aktuelle Themen von globaler Bedeutung kommen zur Sprache“, sagt Claudia Braun, die seit rund zwei Jahren dem Vorstand angehört. Sie mahnt in diesem Zusammenhang die menschengemachten Gefahren für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten an. Für Sabine Spennesberger, aber auch für Christine Fischer hat der eigene Garten vor allem in der heutigen hektischen Zeit seinen wichtigen Stellenwert beibehalten und ist Ausdruck eines neuen Lebensstils. Viele Menschen ziehe es wieder ins Grüne, haben sie festgestellt. Um das Gartenglück jedoch rundum zu genießen, seien wichtige Kenntnisse erforderlich. Kenntnisse, über die ihr Verein beim Stammtisch und gemütlichen Miteinander gerne informiert und berät.

Der Stammtisch des Gartenbauvereins findet immer am ersten Dienstag des Monats jeweils um 14.30 Uhr in der Alten Schule an der Hauptstraße in Ustersbach statt.

