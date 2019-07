vor 20 Min.

Ein Symbol für Frieden auf der Welt

Neue Vereinsfahne bei Festakt im Meitinger Bürgersaal geweiht. Ehrung verdienter Mitglieder

Von Peter Heider

„Mit Gott für Volk und Vaterland“. Dieser Leitspruch ziert die neue Fahne der Soldatenkameradschaft 1872 Meitingen, die vor wenigen Tagen im Rahmen eines Gottesdienstes mit Festakt im Bürgersaal ihren Segen erhielt.

„Es ist uns eine Verpflichtung, das Andenken an die Opfer der Weltkriege und an unsere verstorbenen Kameraden zu bewahren aber auch ein Ansporn, stets für Frieden und Freiheit einzutreten“, sagte der Erste Vorsitzende der 113 Mitglieder zählenden Meitinger Soldatenkameradschaft, Karlheinz Reichmuth, bei seiner Begrüßungsansprache. In der Meitinger St.-Wolfgang-Kirche wurden dann die neue Fahne sowie vier Fahnenbänder nach der Enthüllung durch die Fahnenbegleiter Jürgen Rudolf und Ludwig Schuster im Rahmen eines feierlichen, von Pfarrer Gerhard Krammer zelebrierten Gottesdienstes, geweiht. Ein Totengedenken, begleitet von der Fahne des Patenvereins Thierhaupten, drei Salutschüssen sowie dem Kameradenlied, gespielt von Adolf Bier auf der Trompete, schloss sich an.

Nach dem Gottesdienst ging es unter den Klängen der SGL-Werkska-pelle zur Feier in den örtlichen Bürgersaal, in dem zahlreiche Grußworte gesprochen wurden. „Die Vereinsfahne ist nach außen ein sichtbares Zeichen des Zusammenhalts und der Gemeinschaft, mit ihr wird deutlich, wie stark dieses kunstvolle Stück die Werte des Vereins repräsentiert und auch die Tradition und die Vergangenheit des Vereins widerspiegelt“, sagte Bürgermeister Michael Higl. „Eine Fahne ist etwas Besonderes, denn ursprünglich dienten Fahnen im Kampf als Orientierungssinn für die Soldaten und Truppenteile, aus dieser Bindung der Einheiten an ihre Fahne keimte das Symbol für militärische Ehre und Treue“, erklärte Otmar Krumpholz, Erster Vorsitzender des KSV Thierhaupten, der mit dem Meitinger Verein eine 145 jährige Patenschaft pflegt. Weitere lobende Grußworte sprachen die stellvertretende Landrätin Anni Fries und der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Wertingen, Oberstleutnant der Reserve Ernst König.

Abgerundet wurde der Festakt mit Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder (siehe Info). In geselliger Runde klang die Veranstaltung unter den Klängen der SGL - Werkskapelle aus.

