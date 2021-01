16:14 Uhr

Ein Teilerfolg für die Reaktivierung der Staudenbahn

Berlin könnte die Reaktivierung der Staudenbahn retten. Doch dafür braucht es ein weiteres Gutachten.

Einen Schritt voran gekommen sind die Bemühungen um die Reaktivierung der Staudenbahn. Das Projekt steht auf der Kippe, weil die Rechnung, Ausbau und Unterhalt der 13 Kilometer langen Strecke von Gessertshausen nach Langenneufnach über die "Gleismiete" zu finanzieren, nicht aufgeht.

Rund elf Millionen Euro fehlen laute einem Gutachten. Diese Summe könnte zu großen Teilen der Bund übernehmen. Hierfür haben sich die örtliche Landtagsabgeordnete Carolina Trautner, Landrat Martin Sailer und der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz stark gemacht. In einer Videokonferenz erörterten sie die Situation mit der bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Ergebnis: Für das Geld aus Berlin ist ein Wirtschaftlichkeitsnachweis durch ein Verfahren der Standardisierten Bewertung erforderlich.

Staudenbahn: Das will der Freistaat zahlen

Die Kosten dafür wiederum will der Freistaat übernehmen. Das hat Schreyer nach Angaben ihrer Kabinettskollegin zugesagt. Trautner wertet dies als "weiteres klares Bekenntnis des Freistaats zur Reaktivierung der Staudenbahn.“ Landrat Sailer betonte, dass der Landkreis nach seinem Dafürhalten dieses Angebot aus dem Verkehrsministerium aufgreifen und das Antragsverfahren zeitnah und federführend anstoßen sollte. Durz wiederum will sich in Berlin weiter um die Fördermillionen bemühen. (AZ)

