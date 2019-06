vor 18 Min.

Ein Wellnesshof hat so seine Tücken

TSV Lützelburg probt Komödie für Aufführungen auf der Freilichtbühne

Urlaub auf dem Bauernhof liegt im Trend. Romantik nah an der Natur, und das noch verbunden mit Wellness! Darum geht es in der neuen Komödie, die die Theaterabteilung des TSV Lützelburg ab Freitag, 28. Juni, auf die romantisch am Waldrand gelegene Freilichtbühne des Theater- und Sportvereins bringt.

Aber Irrungen und Wirrungen bleiben auch in dem Stück von Andreas Heck nicht aus. „Da ist was los am Wellnesshof“ heißt es. Premiere ist am Freitag, 28. Juni, um 20.30 Uhr.

„Mit den Vorbereitungen und Proben liegen wir in den letzten Zügen“, freut sich Zweite Abteilungsleiterin Michaela Meir schon auf die Aufführungen. Aus dem im Original vier Akten der Komödie hat das Führungsteam der Theaterabteilung – Regie führt aktuell Spielleiter Markus Drechsler – drei Akte gemacht. Das Publikum erlebt in rund zwei Stunden, inklusive zwei Pausen, eine turbulente Geschichte und lernt Bäuerin Anna kennen, die nach einer Lösung für ihren kurz vor dem Ruin stehenden Bauernhof sucht. Mit Steuerberaterin, Magd und Knecht kommt sie auf die rettende Idee, Wellnessurlaub auf dem Bauernhof anzubieten. Da werden die wohlhabenden Städter sicher anbeißen. Die Gäste kommen, aber mit ihnen ebenso die Immobilienhaie.

Die Theaterabteilung des TSV Lützelburg unter Leitung von Anita Reinermann und Michaela Meir spielt im Zweijahresrhythmus. Dies sei nicht nur dem Fußball geschuldet, sondern einfach auch dem Mangel an Hobbyschauspielern, erzählt Michaela Meir. So hat man denn auch das ursprünglich für heuer vorgesehene Stück „gecancelt“, die Planung umgeschmissen, denn „wir hatten nicht genug Männer“.

Die aktuelle Komödie ist nun mit sechs Frauen und zwei Männern besetzt. Dazu gehören Michaela Meir (Anna), Josef Braun (Knecht Hannes), Monika Erdhofer (Magd Berta), Anita Reinermann (Steuerberaterin Irene), Andreas Winter (Feriengast Fritz), Tini Reichenbach (Helga, Ehefrau von Fritz), Tamara Hihler (Trendurlauberin Eva) und Julia Brauchler (Feriengast Anita). Mit zu den Aufführungen tragen bei Andrea Zesewitz (Souffleuse), Anton Ley, Fritz Greisl und Leo Falch (Bühne), Petra Kretschmer (Maske), Waltraud Greisl und Marion Brandmeyer (Inspizienz), Roland Brandmeyer (Ton, Beleuchtung).

Seit März probt die Theatergruppe und verbrachte sogar ein intensives Wochenende im Naturfreundehaus in Dinkelsbühl. Tamara Hihler, die vom Fasching kommt, und Monika Erdhofer, seit Jahren schon im Jugendtheater des TSV Lützelburg aktiv, stehen heuer zum ersten Mal auf der Bühne. Gespielt wird ausschließlich im Freien, und so hofft die Theatergruppe auf schönes Wetter. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Die Termine: Freitag, 28. Juni, Samstag, 29. Juni, Mittwoch, 3. Juli, Freitag, 5. Juli, Sonntag, 7. Juli (hier Beginn 16.30 Uhr), Mittwoch, 10. Juli, Freitag, 12. Juli, Samstag, 13. Juli. Es herrscht freie Platzwahl. Besucher können bereits 90 Minuten vor Beginn zur Freilichtbühne am Sportplatz Lützelburg kommen. Karten für neun Euro (Erwachsene) und vier Euro (Kinder) kann man unter theater@tsvluetzelburg.de vorbestellen. (pks)

