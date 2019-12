Bayern ist eines der reichsten Bundesländer Deutschlands und die Arbeitslosigkeit im Landkreis Augsburg liegt bei weniger als drei Prozent, was einer Vollbeschäftigung entspricht.

Heile Welt im weiß-blauen Land? Von wegen. Auch im Augsburger Land gibt es immer mehr Menschen, die keine Wohnung haben, die den Strom nicht mehr zahlen können, und die jeden Cent dreimal umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen.

Rund ein Drittel aller unverschuldet in Not geratenen Menschen wandten sich in diesem Jahr an die Kartei der Not, um einfach nur ihre Wohnung behalten zu können oder sich den Lebensunterhalt zu sichern. Existentielle Sorgen, die ob der akuten Wohnungsnot auch bei uns weiter zunehmen werden. Geld für einen Zoobesuch, ein paar neue Schuhe oder den Eintritt ins Hallenbad, ist in vielen Fällen einfach nicht da. Und genau hier setzt das Leserhilfswerk unserer Zeitung an. Geholfen werden kann oft schon mit der Übernahme der Kosten für die Mitgliedschaft in einem Sportverein, für eine neue Matratze oder eine Kinokarte. Den vielen Spendern im Augsburger Land sei daher ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ gesagt. Denn jeder Euro hilft.

