vor 2 Min.

Ein neuer Hof im alten Spital

Freiwillige haben in 400 Arbeitsstunden den Hospizgarten neu gestaltet und den ganzen Hof stolperfrei gepflastert

Reges Leben herrschte die vergangenen Wochen schon in aller Frühe im Hospizgarten von Dinkelscherben. Fleißige freiwillige Helfer waren am Werk, um zunächst den lange nicht mehr bearbeiteten Garten neu zu gestalten und das stolperanfällige Pflaster herauszunehmen und durch ein neues, seniorengerechtes zu ersetzen.

Triebkraft dieser Aktion war Josef Guggemos, der Vorsitzende des Vereins. Um in den besonders heißen Tagen nicht der Hitze ausgesetzt zu sein, machte sich die dafür eigens gegründete Arbeitsgruppe schon um fünf Uhr am Morgen daran, die wuchernden Bodendecker zu entfernen und den Garten für eine Bepflanzung mit Blumen vorzubereiten. Bei den insgesamt 750 gesetzten Pflanzen standen der Bund Naturschutz und eine Fachfirma beratend zur Seite.

Die wesentlich anstrengendere Arbeit jedoch war das Entfernen des vorhandenen Pflasters. So wurden etwa 350 Quadratmeter Pflaster in 120 große Säcke verbracht und dafür qualitativ hochwertiges, stolperfreies, rollstuhlgerechtes Steingut verlegt. In insgesamt 400 Stunden harter Arbeit waren die Garten- und Pflasterarbeiten abgeschlossen. Die ausgegrabenen Pflastersteine werden zum Kauf angeboten. Der Erlös daraus kommt dem Spital zugute.

Bürgermeister Edgar Kalb, auch Vorsitzender des neuen Verwaltungsausschusses, hob in seiner Dankesrede die Leistung von Josef Guggemos und seinen Helfern hervor und sprach von „einem bewegenden Moment“. Das Besondere daran ist, dass für das Hospital keine Kosten entstanden sind, da die Finanzierung vom Förderverein durch Spenden und Sponsoren erbracht wurden. Der Zweite Vorsitzende des Verwaltungsausschusses, Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl, bezeichnete das, was hier vom Förderverein geleistet wurde, als einen „Meilenstein in der Geschichte des Hospitals“. Sein Dank galt aber auch der Heimleitung und dem Personal des Spitals für deren Unterstützung sowie den Heimbewohnern, die sich über die getroffenen Maßnahmen gefreut und sie positiv begleitet haben. Auch viele Firmen sponserten das Projekt.

Die Fertigstellung des Innenhofes in Dinkelscherben ist die erste Etappe. Es geht diese Woche bereits weiter mit den Arbeiten im Innenbereich des Seniorenheimes in Zusmarshausen. Auch dazu haben schon freiwillige Helfer aus Zusmarshausen ihre Mitarbeit zugesagt. (mima)

