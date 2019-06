00:31 Uhr

Ein weißes Picknick zum Geburtstag

Der Gartenbauverein und sein besonderes Fest

Von Claus Braun

An sein 120-jähriges Gründungsjubiläum erinnerte der Obst- und Gartenbauverein mit ei-nem ganz besonderen Fest. Mit vie-len Gästen wurde bei sommerlichen Temperaturen im Vereinsgarten am Mühlweg ein „weißes Picknick“ abgehalten.

Lange machte sich der rührige Vorstand des mit 550 Mitgliedern zweitgrößten Vereins der Marktgemeinde Gedanken, wie an die Gründung im Jahre 1899 gebührend erinnert werden kann. Heraus kam ein schönes Fest.

Katja Werner, die seit 2016 die Thierhauptener Gartler führt, zeigte sich bei der Begrüßung begeistert, welch stimmungsvolles Bild die Gäste im sattgrünen Vereinsgarten durch das Einhalten der Kleiderord-nung „ganz in weiß“ boten. Ein Sektempfang, eine Fotobox für Bildererinnerungen, Filme über längst vergangene Festwochen im „OGV-Kino“, ein Kinderprogramm und stimmungsvolle, zurückhaltende Jazz-Musik durch Reinhold Bauer und Hans Färber im Rosen-Pavillon begleiteten die Gäste. Unter den vielen Gästen war auch Otto Oehler anzutreffen, dem es sichtlich eine Freude war, dieses Fest mit seinen fast 92 Jahren erleben zu dürfen. Seit 62 Jahren ist er Mitglied im Verein, stand selbst von 1963 bis 1988 als Vorsitzender in der Verantwortung und wurde für all seine Verdienste um „seinen Verein“ im Jahr 1989 mit der „Goldenen Rose“ für beispielhafte Verdienste die „Goldene Rose“ des Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege verlie-hen.

Otto Oehler plauderte voller Energie über die Vereinsgründung und wusste, dass der Verein zuerst Obstbau- und Bienenzuchtverein Sektion Thierhaupten hieß. Er erinnerte an die Anschaffung der Mostaufbereitungsanlage um das Jahr 1900 und an den im Jahr 1935 am Fuße des Röhrenbergs erstmals angelegten Schul- und Lehrgarten. Große Einschnitte und Rückschläge bedeuteten die Weltkriege für den Verein. „Doch irgendwie ging es immer wieder weiter“, so Otto Oeh-ler. Bedeutsam für Verein und Marktgemeinde war besonders das Jahr 1965, als Otto Oehler und der Obst- und Gartenbauverein (OGV) das erste Thierhauptener Blumen-fest organisierten und sich daraus die inzwischen traditionelle Festwo-che entwickelte. Unvergessen auch die Fertigstellung des neuen Ver-einsgarten am Mühlweg zum Hun-dertjährigen im Jahr 1999 und zeit-gleich die Ausrichtung der Schwäbi-schen Grünen Woche in der Markt-gemeinde.

Der OGV heute präsentiere sich als moderner Verein, sagte Katja Werner. Schmuckstück ist das Vereinsheim mit Vereinsgarten am Mühlweg. Hinzu kommen die Mos-tereianlage, ein Ausleihservice mit vielen Gerätschaften, Fachvorträge, Beratungshilfen, Schnitt- und Pflanzkurse und natürlich das Klos-terhoffest im Juli.

Lebhaft wird mit den kleinen „Gartendetektiven“ Nachwuchsarbeit betrieben und der stets bunte Vereinsgarten bietet viele Einblicke und Möglichkeiten für Einheimische und den vielen Gästen, um gerade in Zeiten des Bienensterbens und des Erhalts der Artenvielfalt viele Ideen mit nach Hause zu nehmen und dort gewinnbringend für Mensch und Natur umzusetzen.

