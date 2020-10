10:00 Uhr

Einbrecher scheitert in Aystetten

Laut Polizei versuchte ein Unbekannter, in ein Haus in Aystetten einzubrechen. Doch er scheiterte an der Kellertür.

Die Polizei meldet einen versuchten Einbruch in Aystetten. Offenbar scheitert der Täter an der Kellertür.

Ein Unbekannter versuchte am Wochenende, in ein Anwesen in Aystetten einzudringen. Wie die Polizei berichtet, gelang das dem mutmaßlichen Einbrecher allerdings nicht. Er versuchte, die Tür im Keller des Hauses an der Hauptstraße aufzuhebeln.

Sachschaden an der Tür beträgt 500 Euro

Unverrichteter Dinge musste der Täter wieder abziehen. An der Kellertür entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 500 Euro. (kinp)

