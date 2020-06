vor 48 Min.

Eine Autorin aus Gessertshausen sucht Nachwuchsschreiber

Plus Talentierte Kinder und Jugendliche können bei einem Buch von Petra Schelle mitwirken und Preise gewinnen. Das Projekt soll das Lesen und Schreiben fördern.

In eine spannende Welt dürfen Kinder und Jugendliche mit der neuen Buchreihe „Das unschlagbare Trio“ von der Autorin Petra Schelle eintauchen. Der erste Band ist ab sofort bei ausgewählten Edeka-Händlern erhältlich. Für den zweiten Band ruft die Autorin mit ihrem Co-Autorenwettbewerb junge Schreibtalente auf, die Geschichte mit ihr zusammen weiterzuschreiben.

Im ersten Band der Buchreihe „Das unschlagbare Trio und das Geheimnis von Schloss Arcanum“ waren Joel, Chiara und Alex bei einem Spiel dabei, das sie mit auf eine Zeitreise nahm. Würde es ihnen innerhalb von sieben Tagen gelingen, Schloss Arcanum zu retten und Malus Proditor daran zu hindern, die Weltherrschaft zu übernehmen? Ein Wettlauf mit der Zeit begann, doch wie soll die Geschichte weitergehen? Diese Frage stellt Petra Schelle am Ende des ersten Bandes an junge Co-Autoren in Deutschland und Österreich, die ihrer Fantasie freien Lauf lassen und mit ihr zusammen am nächsten Band mitschreiben möchten.

Die neuen Abenteuer spielen im Supermarkt

Wichtig für die Autoren: Die neuen Abenteuer im zweiten Band erlebt „das unschlagbare Trio“ in erster Linie im Supermarkt. Im Rahmen des Co-Autorenwettbewerbs mit dem Motto „Bildung fängt beim Lesen an“ werden Kinder mit den besten Geschichten von einer Jury bei Castings ausgewählt. Diese werden zum Finale nach Salzburg auf die Burg Hohenwerfen eingeladen. Dort werden die besten fünf Teilnehmer ermittelt und dürfen am zweiten Band mitschreiben.

Mit diesem Projekt möchte Schelle das Lesen und Schreiben bei Kindern fördern und interessant gestalten. „Gerade in den Zeiten, wo die Digitalisierung immer mehr zunimmt und weil aufgrund der Corona-Pandemie viele Kinder nur noch vor dem Computer oder am Handy sitzen, möchte ich die Fantasie der Kinder und Jugendlichen wieder anregen“, sagt Schelle. Denn „Bildung fängt beim Lesen an“. Auch viele Schulen in ganz Deutschland hätten sich bereits für das Projekt interessiert und ein gewisses Kontingent der Bücher vom Verlag kostenlos erhalten. Die Geschichten der Kinder sollten zwischen drei und fünf DIN-A-4 Seiten lang sein und schriftlich an den Verlag übersandt werden. Teilnahmeberechtigt sind Kinder zwischen sieben und 14 Jahren, die aus Deutschland oder Österreich kommen. Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember.

Für die besten Vorschläge der jungen Autoren winken tolle Preise

Der Fleiß wird belohnt! Für die besten Vorschläge winken tolle Preise, unter anderem geht es eine Woche in die Türkei, drei Tage in den Europapark mit Übernachtung, je ein Wochenende nach Salzburg und in den Bayerischen Wald. Unter allen Teilnehmern werden zudem zahlreiche wertvolle Sachpreise verlost, die auf der Website bekannt gegeben werden. Der erste Band „Das unschlagbare Trio und das Geheimnis des Schloss Arcanum“ ist im Augsburger Land im Edeka-Markt Klink, Benzstr. 12, in Stadtbergen erhältlich. Nähere Infos gibt es auf der Internetseite des Sta-Verlags.

