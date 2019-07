vor 56 Min.

Eine Messe mit Botschaft zum Abschied

Pfarrer verlässt Neusäß

Mit der Spatzenmesse in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart gestaltete der Kirchenchor mit allen Sängern aus Steppach und Westheim den Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Markus Schrom. Das sei seine Lieblingsmesse, verrät er, denn diese Messe sei auch zu seiner Primiz gespielt worden. Es war ein feierlicher Gottesdienst mit Streichorchester unter Chorleiter Markus Müller-Walter, dem Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Andrea Hartinger, die auch am Klavier begleitete und an der Orgel spielte. Pfarrer Markus Schrom wollte gar kein großes Aufheben um seinen Abschied machen, denn schließlich sei er ja noch ein paar Wochen in der Pfarreiengemeinschaft „Am Kobel“ tätig, erklärte er. Er wolle auch keine großen Reden, ließ er verlauten, und mit einem verschmitzten Lächeln zitierte er Carl Valentin: „Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.“

Doch ganz so wortlos wollte man den Pfarrer nicht ziehen lassen, und deshalb gab es ein passendes Abschiedsgebet. Inhaltlich ging es darum, dass man das Zurückgelassene behüte und das Neue segne. Mut, Kraft und Zuversicht wünschte die Gemeinde ihrem Pfarrer, und als Geschenk wird noch ein Druck von Sieger Köder nachgereicht, wofür die Mitglieder extra gesammelt hatten. Pfarrer Markus Schrom bedankte sich herzlich bei allen Unterstützern an seiner Seite. Besonderer Dank galt Pfarrer Anton Wagner, der zu jeder Zeit helfend einsprang, außerdem allen Festangestellten und Ehrenamtlichen, die das Gemeindeleben so reichhaltig mitgestaltet hätten. Mit persönlichen Worten richtete sich der scheidende Pfarrer an seine Gemeinde. „Ich wünsche Ihnen all das, was Sie sich vom Leben wünschen!“ Nach vier Jahren wechselt Pfarrer Schrom ab September nach Fischach.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand das Kirchengemeindefest statt. In diesem Rahmen wurden noch die langjährigen Mitglieder Ilse Lotze, Helmut Raffler und Josef Kimmerle verabschiedet. (sigw)

Themen Folgen