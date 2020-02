vor 60 Min.

Eine „coole“ Präsentation auf dem Dorfplatz Herbertshofen

Der Faschingshaufa hat sich von „Cool Runnings“ inspirieren lassen. Der Wagen nimmt an mehreren Umzügen teil

Von Peter Heider

Stimmungsvolle Musik am Herbertshofer Dorfplatz, ein großer Besucherzuspruch und frühlingshafte Temperaturen – das waren die perfekten Bedingungen für die Präsentation des Faschingswagens des Herbertshofer/Erlinger Vereins Faschingshaufa am Dorfplatz.

Pünktlich standen die Vereinsmitglieder mit dem Faschingswagen im Gepäck am Samstag um 14.14 Uhr fahrbereit auf dem Dorfplatz, damit die Besucher bei Kaffee und Kuchen das Gefährt begutachten und bestaunen konnten. Heuer heißt das Motto „Cool Runnings“ und hat die gleichnamige Filmkomödie zum Vorbild. Die Disney-Produktion basiert lose auf der Geschichte der ersten jamaikanischen Bobmannschaft, die bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary an den Start ging, und dort so einige „coole Läufe“ zeigte.

Der etwa 18 Meter lange und vier Meter hohe Faschingswagen wurde von 35 Vereinsmitgliedern, Helfern und Freunden des Faschingshaufa in etwa 1200 Arbeitsstunden im Stadel der Erlinger Landwirtsfamilie Deller gebaut.

„Alle Helfer und Mitwirkenden haben dabei großes Engagement bewiesen und fleißig Hand angelegt“, erklärt Kraus voller Stolz. „Nun geht es auf Tour, wir haben einiges vor“, sagt der Vorsitzende, „denn wir nehmen wieder an zahlreichen Faschingsumzügen und Veranstaltungen teil“.

Präsentiert wurden von den Faschingshaufa-Mitgliedern auch ihre neuen Anzüge mit der Aufschrift „Bobmannschaft Jamaika“. Folgende närrische Auftritte stehen bevor: Höchstädt (Sonntag, 16. Februar), Bäumenheim (Freitag, 21. Februar), Welden (Samstag, 22. Februar), Zusmarshausen (Sonntag, 23. Februar), Burgau (Montag, 24. Februar) und Nachtumzug am selben Tag in Ettringen.

Abgerundet wird das Umzugsprogramm des Faschingshaufa zum Ausklang der närrischen Zeit, am Faschingsdienstag (25. Februar) in Gablingen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere zahlreichen Freunde und Fans uns auf dieser umfangreichen Tour begleiten würden“, hofft Bernhard Kraus.

