vor 46 Min.

Eine kleine kuschlige Welt

Die 30. Auflage des Weihnachtsmarktes in Welden

Von Michaela Krämer

„Leise rieselt der Schnee“ spielte die Harmoniemusik Welden. Doch ein Blick nach oben zeigte, dass es auch diesmal zum Weihnachtsmarkt keine weiße Pracht geben würde. Bürgermeister Peter Bergmeir und Andreas Däubler, Vorsitzender vom Gewerbeverband Welden, die den Christkindlmarkt eröffneten, hatten wohl keinen direkten Draht zum Wettergott. Aber wozu Schnee, wenn die Stimmung auch sonst fröhlich ist?

Gleich von Beginn an versammelten sich die Weldener an den Buden. Das 30. Jubiläum wollten sich viele Besucher nicht entgehen lassen. Eine besondere kleine Welt zum Staunen bot dieses Jahr die Modelleisenbahnanlage vom Holzwinkler-Modell-Bahn-Club. Vor allem die Kinder machten große Augen und wollten gar nicht mehr weg. Anziehungskraft für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher hatte auch die lebende Krippe. Die Kinder rannten gleich mal los und durften die jungen Schafe ein bisschen streicheln. Doch lange konnten sie nicht bleiben, schon wartete der Nikolaus im Raum des Heimatvereins auf sie. Dort saß er in einem großen, gemütlichen Sessel und las Weihnachtsgeschichten vor. „Danach hat er auch noch Schokolade verteilt“, verriet eine Kleine ihrer Großmutter.

Weihnachtssterne, Tannenbäumchen, Kugeln, Kränze: Bei Beate Glenk erfuhren die Besucher, was man aus den Zweigen der Weide so alles machen kann. Diese uralte Handwerkskunst geht richtig in die Finger und Arme, zumindest bei Anfängern. „Da kaufe ich diese schönen Sachen lieber“, meinte Barbara Wieland. Auch am Sonntag wurde ein unterhaltsames Rahmenprogramm geboten. Die Jugendkapelle der Musikvereinigung Welden sowie die Reuterner Holzwinklermusikanten hatten wieder weihnachtliche Klänge einstudiert. Die gab es auch von Ingrid Kalus zu hören, die mit ihrer Stubenmusik die Besucher verzauberte.

„St’astné Vánoce“ bedeutet „Fröhliche Weihnachten“. So sagen es die Gäste der Partnergemeinde Nové Stra˘secí, die viel Gebasteltes im Gepäck hatten. Die Verständigung war ein bisschen mühsam – allerdings bei der flotten Tanzvorführung der Country Dance Group Kloboucek brauchte niemand einen Dolmetscher.

Herzhaft wie immer schmeckten die Gulaschsuppe wie auch der Fisch und die Würstel in der Semmel. Eine Art Pizza gab es bei Josef Kuhn. Der Ofen, den er selbst gebaut hatte, stammte noch aus dem Jahr 2002, als Welden das historische Marktfest gefeiert hatte. Überhaupt war dieses Mal das kulinarische Angebot sehr groß. „Gegessen und getrunken wird immer“, sagte Kuhn mit einem Schmunzeln.

Kuschelig eng wurde es schon von Beginn an bei leckerem Glühwein – ob rot oder weiß, mit oder ohne Schuss. Und so waren einige ein bisschen traurig, dass auch der 30. Weldener Christkindlmarkt wieder so schnell vorbei war.

Themen folgen