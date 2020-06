vor 33 Min.

Einmal im Monat ist in Nordendorf „Holy Hour“

Die „Holy Hour“ in der Christkönigskirche in Nordendorf gestalteten am Pfingstmontag Anne Kögl, Sophia Kögl, Michael Kögl, Melanie Liepert und Hubert Malik (von links).

Das Team um Michael Kögl hat zur „Heiligen Stunde“ diesmal in die Christkönigkirche nach Nordendorf eingeladen.

Von Rosmarie Gumpp

Seit Januar 2020 lädt Initiator Michael Kögl mit seinem Team der Pfarreiengemeinschaft Westendorf-Nordendorf einmal monatlich zur „Holy Hour“ ein. Die Anbetungsstunde wird musikalisch gestaltet und ist gefüllt mit Lob, Dankpreis, Stille und geistlichen Impulsen.

In den Monaten Februar und März fanden diese Anbetungsstunden in der Atmosphäre der Klosterkirche von Holzen statt. Corona veränderte alles, denn auch in den Gotteshäusern durften sich die Menschen nicht mehr versammeln.

Unter den bekannten Schutzvorkehrungen fand für den Monat Juni wieder eine „Holy Hour“ statt. 48 Mitfeiernde folgten der Einladung in die Nordendorfer Christkönigskirche. Mit meditativen und persönlichen Texten begleitete Michael Kögl durch die heilige Stunde, dieses Mal schwerpunktmäßig mit Impulsen zu Pfingsten. Musikalisch wurde er von Hubert Malik (Bass), Melanie Liepert (Gitarre) und Sophia Kögl (Keyboard) unterstützt. Anne Kögl lobte und pries Gott mit ihrer wunderbaren Stimme in den gesanglichen Beiträgen der Anbetungsstunde. Diakon Michael Ey spendete den eucharistischen Segen.

Das Angebot der Holy Hour gibt es nicht nur in Nordendorf

Die „Holy Hours“ gibt es nach Angaben des Initiators in ähnlicher Form auch an vielen anderen Orten. Michael Kögl sagt: „Ich selbst bin seit einigen Jahren bereits regelmäßig musikalisch im Kloster Maria Stern in Augsburg dabei, und ich fand es an der Zeit, dass die Holy Hour auch bei uns im nördlichen Landkreis Augsburg Einkehr hält.“ Eingeladen sind alle Jugendlichen und Menschen, die Gott begegnen wollen – auch über die Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf hinaus.

Das Vorbereitungsteam bezieht sich auf das geistliche Wort von Bischof Bertram Meier, das beinhaltet, sich auf Christus hin auszurichten und die Frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Die nächste „Holy Hour“ ist für Sonntag, 5. Juli, um 19 Uhr wahrscheinlich in Christkönig in Nordendorf geplant. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben.

Themen folgen