vor 36 Min.

Eins plus und eins minus in Horgau

Kaum Veränderungen im Gemeinderat. CSU verliert einen Sitz

Kaum Veränderungen gibt es im Gemeinderat in Horgau. Während die CSU einen Sitz verliert, kann der Bürgerverein einen Platz im Gemeinderat mehr besetzen als bisher. Die Freien Wähler bleiben bei drei Sitzen, Bündnis Umwelt weiterhin bei zwei Sitzen.

Insgesamt haben in der Gemeinde am Sonntag 1511 Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen für den Gemeinderat abgegeben. Die Wahlbeteiligung liegt damit bei rund 64,5 Prozent. Wer Bürgermeister in der Gemeinde wird, war keine Überraschung. Als einziger Kandidat trat der amtierende Rathauschef Thomas Hafner (Bürgerverein Rothtal) an. Er erreichte am Sonntagabend 84,8 Prozent der Stimmen und wurde damit von einer großen Mehrheit wiedergewählt.

Die Zahl der Gemeinderäte ist von der Einwohnerzahl einer Gemeinde abhängig. In Horgau im Kreis Augsburg mit rund 2800 Einwohnern werden wieder 14 Gemeinderäte in das Gremium gewählt. (kinp)

