04.02.2020

Einsatz für den guten Zweck

Der Erlös aus dem Zusmarshauser Christkindlesmarkt wird an soziale Projekte gespendet, im Bild die Organisatoren und Spendenempfänger, am Scheck Rudi Demharter und Anni Hartmann.

Der Erlös des Christkindlesmarktes in Zusmarshausen kommt vielen karitativen Projekten zugute

Der Christkindlesmarkt 2019 in Zusmarshausen war dank vieler ehrenamtlicher Helfer ein großer Erfolg. Die Besonderheit dieses Marktes besteht darin, dass der Erlös gemeinnützigen Zwecken im Ort, der Region und der Mission zugutekommt. Dabei werden ausgesuchte Projekte gefördert. Beim Nachtreffen der Mitwirkenden gab Kirchenpfleger Rudolf Demharter noch einmal einen Überblick über den Verlauf des Marktes und stellte das Ergebnis vor. Der Reinerlös betrug insgesamt 15300 Euro, der wie folgt verteilt wird:

Der Markt Zusmarshausen erhält für seinen Sozialfonds 1500 Euro, die katholische Kirchenstiftung für die Innenrenovierung der Pfarrkirche 3000 Euro.

Die Sing- und Musikschule wird mit 200 Euro unterstützt, und die evangelische Kirchengemeinde erhält das Confi-Camp einen Zuschuss von 300 Euro.

Die Vorsitzende des Frauenbundes, Anni Hartmann, gab danach ihr Ergebnis bekannt: Hier betrug der Reinerlös aus dem reichhaltigen Kuchen- und Tortenbüfett, dem Verkauf von adventlichen Gestecken, Strickwaren und Selbstgenähtem mehr als 4100 Euro. Das Geld wird wie folgt verteilt:

Das Kinderhospiz in Grönenbach erhält 800 Euro, der Bunte Kreis in Augsburg 500 Euro. Pfarrer Arakal erhält für sein Frauenprojekt in Indien 300 Euro.

In die Mission gehen 800 Euro nach Mossoro in Brasilien, 300 Euro nach Ndanda in Tansania und 300 Euro in den Südlibanon für die Friedensarbeit in den Schulen.

Einmalig erhält das Projekt „Wohnen mit Handicap“ einen Betrag von 500 Euro. Die AWO erstellt eine Wohnanlage Bewohner mit Handycap.

Ebenfalls einmalig gehen 200 Euro an das BKH Zusmarshausen für das Projekt „Wohnen und Fördern“ der Bezirksklinik. Eine Rücklage von 200 Euro wurde für ein offenes Projekt der Kirche gebildet.

Einmalig war auch das Angebot des Fördervereins der Hospitalstiftung Dinkelscherben: Aus Dachbodenfunden konnten Antiquitäten erworben werden, und so kamen 700 Euro für den guten Zweck zusammen.

