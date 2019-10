vor 25 Min.

„Einwandfreies Wasser“ vom Loderberg

Bürgermeister beruhigt Neusässer bei Wanderung

Bei einem Wandertag des CSU-Ortsverbands Täfertingen informierte Bürgermeister Richard Greiner über die Wasserversorgung in Neusäß. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Unser Wasser, unser Wald“.

Beim Wasserhochbehälter am Loderberg erklärte Richard Greiner den rund 30 Teilnehmern alles rund um die Wasserversorgung. Bürger, diesich mit Blick auf Gersthofen, wo nach dem Fund von koliformen Keimen ein Abkochgebot gilt, Sorgen um die Wasserqualität machen, beruhigte der Bürgermeister. „Mit der Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats zur Absicherung der Wasserversorgung für das neu zum Verband hinzugekommene Gemeindegebiet Aystetten, der Generalsanierung der beiden Speicherkammern des Hochbehälters am Loderberg, der Erneuerung der Lüftungsfilter sowie den aktuellen Sanierungen von Trinkwasserleitungen in bestimmten Straßenzügen im Stadtteil Täfertingen unternimmt der Zweckverband große Anstrengungen, um alles für eine sichere und einwandfreie Wasserversorgung zu tun.“

Die schon vor längerer Zeit erarbeitete Risikoanalyse und deren Handlungsempfehlungen würden in der Stadt nun Schritt für Schritt abgearbeitet.

Nach einer erfrischenden Wasserverköstigung machte sich die Wandergruppe auf den Rückweg, der von Tobias Veh, Revierförster der Bayerischen Staatsforsten informativ gestaltet wurde. Die aktuelle Situation des Waldes sowie bereits begonnene Lösungen wurden angeregt diskutiert. (AL)

