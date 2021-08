Ellgau

vor 18 Min.

Lüftungsanlagen: Planer untersucht Optionen für Ellgauer Schule

Plus Die Großprojekte in Ellgau - Kindergarten, Lagerhaus und Baugebiet - laufen nach Plan. Nun geht es um die Lüftungsanlagen.

Von Steffi Brand

In allen jenen Gemeinden des Augsburger Landes, die eine Schule im Ort haben, muss sich das Gremium des Gemeinde-, Markt- oder Stadtrats aktuell mit der Frage beschäftigen, wie die Forderung nach einer raumlufttechnischen Anlage in der Schule umgesetzt werden kann. Auch in Ellgau wurde das Thema im Rat diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen