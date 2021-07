Ellgau

vor 3 Min.

Schläft ihr Kind schlecht? Eine Mutter aus Ellgau will helfen

Plus Schlaflose Nächte dank der lieben Kleinen? Die Ellgauerin Verena Breitruck kennt das und hat daraus eine Geschäftsidee gemacht.

Von Steffi Brand

Vielen Eltern ist der Schlafrhythmus ihres Babys ein Buch mit sieben Siegeln. Manch ein Zwerg kann scheinbar ohne die schützenden Arme von Mama oder Papa nicht einschlafen, andere schaffen nicht mehr als Stündchen Schlaf am Stück und melden sich auch nachts lautstark zu Wort. Dann ist guter Rat teuer und todmüde Eltern greifen zu den abenteuerlichsten Methoden. Und auch später wird es nicht unbedingt besser. Mit größeren Kindern in der Familie zehren langwierige Einschlafprozesse oft an den Nerven aller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen