Verkehr, Bauprojekte, Kindergarten - das beschäftigt die Menschen in Emersacker

Plus Bei der Bürgerversammlung in Emersacker beantwortet Bürgermeister Karl-Heinz Mengele Fragen. Die geplante Sanierung der Staatsstraße treibt besonders viele um.

Nachdem die Bürgerversammlung im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer fiel, war es nun wieder an der Zeit, die Bewohner Emersackers über das aktuelle Geschehen im Ort zu informieren. Am längsten sprach Bürgermeister Karl-Heinz Mengele (UWV) dabei über den geplanten Ausbau der Staatsstraße 2036 zwischen Lauterbrunn und Emersacker. Ein umstrittenes Thema.