vor 51 Min.

Erfolgreiche Verkehrszählung in Dinkelscherben

SPD-Mitglieder registrieren beachtliche Zahl an Fahrzeugen und Fußgängern. Wie sie das Ergebnis deuten

Nach dem Antrag vom 29. August vergangenen Jahres auf zwei Querungshilfen für Fußgänger an der Marktstraße und der Augsburger Straße hat die SPD in Dinkelscherben auf Anordnung des Landkreises und mit der Genehmigung des Marktes Dinkelscherben nun auch die erforderliche Verkehrszählung an der Ecke Marktstraße/Schützenstraße und Augsburger Straße/Mödishofer Straße durchgeführt.

Am 6., 7. und 17. Februar zählten jeweils vier Personen drei Stunden lang an den beiden betreffenden Stellen sowohl Autos und Lkw auf der Straße als auch Schüler und Erwachsene, die die betreffenden Straßen überquert haben.

Die insgesamt 18 Stunden der Verkehrszählung ergaben beachtliche Werte. Gezählt wurden dabei 8371 Fahrzeuge und 396 Fußgänger. Gerade die Zahl der Fußgänger wäre wohl noch etwas höher ausgefallen, hätten die Witterungsbedingungen besser mitgespielt, erklären die Organisatoren.

Teilweise harrten die Zähler bei -5 ˚C in der Kälte aus. Ursprünglich sollte die Zählung bereits am 10. Februar abgeschlossen sein, aber Sturmtief „Sabine“ machte den Helfern einen Strich durch die Rechnung, und die letzte Zählung musste um eine Woche nach hinten verschoben werden. Die Zähllisten wurden der Gemeinde übergeben, und nun wird geprüft, ob an den betreffenden Stellen ein Zebrastreifen zum Schutz der Fußgänger installiert werden kann.

Gerade die hohe Zahl der Autos sorgt dafür, dass Schüler teilweise sehr lange warten mussten, um sicher die Straße überqueren zu können.

Hier würde ein Zebrastreifen aus Sicht der SPD eine deutliche Verbesserung mit sich bringen. Das, so deren Vertreter, wäre ein erster Schritt zu einem erfolgreichen innerörtlichen Verkehrskonzept.

