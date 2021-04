Erlinger Postkartenaktion: Ihr Herz gehört den krebskranken Kindern

Plus Krebskranke Kinder unterstützen möchte Maritta Neugebauer aus dem Meitinger Ortsteil Erlingen. Sie fertigt Karten, deren Erlös sie spendet - heuer bereits zum 13. Mal.

Maritta Neugebauer ist stolz auf ersammelte 2900 Euro, die sie an den Geschäftsführer der Elterninitiative krebskranker Kinder - Lichtblicke, Thomas Kleist, übergeben durfte. "Ich freue mich so sehr, dass trotz Corona und geschlossener Geschäfte viele meiner Postkarten verkauft wurden und ich 2900 Euro spenden konnte", so Maritta Neugebauer.

Die Erlingerin ist eine leidenschaftliche Fotografin, immer mit der Kamera unterwegs. Mit ihrer Vorliebe bewirkt sie aber auch Gutes. Mit ihren schönsten Bildern stellt sie Karten für die verschiedensten Anlässe her, beispielsweise zur Erstkommunion, für runde Geburtstage, zur Hochzeit, zur Taufe und zu vielen anderen Festivitäten. Gerne fertigt Maritta Neugebauer auch Karten nach individuellen Wünschen an. Großer Beliebtheit erfreuen sich Ansichten aus dem eigenen Dorf, die gerne verschickt werden. Mit dem Erlös ihrer verkauften Karten unterstützt sie die Elterninitiative krebskranker Kinder - Lichtblicke in diesem Jahr bereits zum 13. Mal in Folge. Mit ihrem Mann Rudi überreichte sie ihren diesjährigen Erlös.

Ein treuer Käuferkreis trägt zur Spendensumme der Erlingerin bei

Ihre Aktion kann aber nur erfolgreich sein, weil sich zwischenzeitlich ein treuer Käuferkreis von Privatpersonen, Firmen und Vereinen entwickelt hat und sie kräftig auch in ihren Verkaufsstellen in verschiedenen Geschäften Meitingens und der Umgebung Unterstützung findet. Wenn Maritta Neugebauer ihr Haus verlässt, ist der Fotoapparat in der Tasche. Denn: "Ich möchte weiterhin die Elterninitiative krebskranker Kinder unterstützen und mit meinem Hobby Gutes bewirken." Maritta Neugebauer stellte alljährlich - vor Corona-Zeiten - einen Teil ihrer fotografischen Schätze bei der Fotoausstellung der Fotofreunde Nordendorf und Umgebung aus und erntete dabei viel Lob.

In diesen Verkaufsstellen gibt es die Karten von Maritta Neugebauer: Metzgerei Mayer in Erlingen, Fußpflege Manuela Wagner in Erlingen, Gärtnerei Josef Reitmeier in Herbertshofen, Hoflädle Marlies Deisenhofer in Herbertshofen, Schuh- und Schlüsseldienst Werner Schafnitzel in Meitingen, Uhren und Schmuck Schuster in Meitingen, Salon Lisa in Westendorf, OMV-Tankstelle in Westendorf (neu), Hühnerhof "Beim Schukarle" in Westendorf, Hofladen Judith und Alfred Hausmann in Ehingen, Bäckerei Raba in Thierhaupten, Dorfladen in Biberbach. Für Interessierte steht folgender Link zur Verfügung: www.krebskranke-kinder-augsburg.de

