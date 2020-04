vor 53 Min.

Ernst Rauh stirbt mit 79

Er war in der Seniorenarbeit aktiv

Im Alter von fast 80 Jahren ist jetzt Ernst Rauh gestorben. Der Neusässer war in seiner Heimatgemeinde an vielen Stellen tätig. In den letzten Jahren war es vor allem die Seniorenarbeit, die ihn dabei beschäftigt hat. Seit 2017 war er Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Neusäß. Erst vor einem guten Jahr war er in dieses Amt wiedergewählt worden. In diese Zeit fällt die Entstehung des Singkreises Silverbirds sowie das Verkehrssicherheits- und Rollatortraining für Senioren.

Darüber hinaus war er bis zuletzt ein aktives und vielfältig präsentes Mitglied der evangelisch-lutherischen Emmausgemeinde in Neusäß. Viele Jahre war er als Kirchenvorstand und als Prädikant aktiv. Zuvor hatte er jahrelang die Gruppe der „jungen Alten“ geleitet, die schließlich in der Seniorengruppe der Emmausgemeinde aufging. Auch das soziale Engagement für die Herzogsägmühle lag ihm am Herzen.

Ernst Rauh hinterlässt seine Frau und zwei Kinder mit Familien. Der Trauergottesdienst findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. (jah)

