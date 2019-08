00:32 Uhr

Erziehung: Eltern sind hier unter sich

Beim „Elterntalk“ geben sich Familien Tipps

Zweiter Anlauf für das Projekt „Elterntalk“ im Landkreis Augsburg: Ab sofort gibt es das Beratungsangebot am Familienstützpunkt Bobingen. Das hat Jugendamtsleiter Hannes Neumeier jetzt im Jugendhilfeausschuss des Landkreises berichtet.

Eltern kennen das: „Alle meine Klassenkameradinnen kommen in so kurzen Hosen in die Schule“, versucht die 13-Jährige ihre Hotpants zu verteidigen. Die kleine Schwester fällt ein: Sie sei die Einzige in der Klasse, die noch kein Smartphone habe. Was Müttern und Vätern in diesem Moment oft fehlt, ist der Austausch mit anderen Eltern. Wer weiß denn schon, ob das alles stimmt, was die Kinder mit so viel Überzeugung erzählen? Und wie gehen andere Familien mit diesen Situationen um? Lösungen für Situationen dieser Art bietet das Projekt „Elterntalk“ des Vereins Aktion Jugendschutz. Die Idee: Eltern können andere Eltern am besten beraten. Im privaten Rahmen treffen sich Mütter und Väter bei geschulten Eltern und besprechen Erziehungsfragen. Ziel ist, dass auch Eltern angesprochen werden, die sonst keine Beratung in Anspruch nehmen würden, so Hannes Neumeier.

Eigentlich gibt es dieses Projekt im Landkreis Augsburg seit 2013. Aber es hatten sich zu wenige Eltern gemeldet. Schon seit 2016 ruht das Projekt deshalb. Nun soll es in Bobingen weitergehen: Eine Fachkraft ist dort die Regionalbeauftragte des Elterntalks für den gesamten südlichen Landkreis. Sie sucht Eltern als Moderatoren und weist andere Familien über ihr Netzwerk auf das Angebot hin. Das sei der beste Weg, das Angebot bekannt zu machen, so Hannes Neumeier. (jah)

