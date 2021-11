Diese Familie aus Ehingen setzt auf das Urgetreide Emmer

Plus Judith Hausmann verarbeitet in Ehingen selbst angebauten Emmer. Zu Beginn der Weihnachtszeit verrät sie ihr Rezept für Plätzchen aus dieser gesunden Getreidesorte.

Judith und Alfred Hausmann vom gleichnamigen Biohof kennen ihren Emmer sehr genau. Lange bevor Judith Hausmann sich den Traum von einem eigenen Hofladen verwirklichen konnte, verarbeitete sie das Urgetreide, das ihr Mann vor der Haustür anbaut, zu Brot. Heute gibt es in Ehingen neben Brot auch Spätzle oder Backspätzle aus Emmer. In ihrem Biohofladen-Café serviert Judith Hausmann zudem Kuchen mit dem Urgetreide. Und wenn jemand Emmermehl kauft, gibt es den einen oder anderen Backhinweis als Service des Hauses gratis obendrauf.