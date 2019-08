Eukitea-Theater Diedorf: Manege frei für die Kinder

Plus Das Diedorfer Eukitea Theater beendet die Theatererlebniswoche mit einem besonderen Auftritt. Die jungen Darsteller präsentieren eine Zirkusvorstellung.

Einen zirkusreifen Auftritt haben die Buben und Mädchen der „Learning Arts“ im Eukitea Theater in Diedorf hingelegt. Seit Montag dieser Woche haben die jungen Schauspieler unter der Leitung von den Schauspielern Sandra Pagany und Michael Gleich während der Erlebniswoche ein Theaterstück eingeprobt, das sie dem Publikum präsentiert haben.

Im Mittelpunkt stand der Löwe - die Hauptattraktion des Zirkus, um den es sich in dem Stück drehte. Doch: Der Löwe hat schreckliche Zahnschmerzen und muss eigentlich zum Arzt, befand der Zirkusdirektor und schickte ihn kurz vor der Vorstellung los. Nur kehrte der Löwe von diesem Besuch nicht mehr rechtzeitig zurück. So musste der Direktor mit den anderen Artisten die tierische Hauptattraktion spontan ersetzen.

Die Kinder begeistern in ihren Rollen

Mit großer Freude spielten die Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren in dem Stück: Durchgedrehte Clowns, ein pfiffiger Zirkusdirektor und ganz viele Artisten - in den unterschiedlichsten Rollen zeigten die Kinder auf der Bühne ihr Können. Dabei war für jeden Charakter die passende Rolle dabei. Nicht nur junge Naturtalente haben bei dem Auftritt ihre schauspielerische Ausdrucksstärke in den jeweiligen Rollen zeigen können. Auch zurückhaltende und schüchterne Kinder haben auf der Bühne ihren Auftritt gehabt.

Immer wieder wechselten die Kinder ihre Rollen und tauchten in den unterschiedlichen Kostümen hinter einem weißen Vorhang hervor. Zu Beginn jonglierten die Kinder und stellten so den wilden Löwen durch bunte Tücher dar. Das Publikum war begeistert und klatschte für die Kleinen Artisten - nicht nur, weil von der Seite zwei junge Darstellerinnen „Klatschen“- und „Bravo“- Schilder in die Höhe hielten.

Die Zuschauer lachten, kicherten und klatschten

Die Zuschauer lachten, klatschten und kicherten bei jeder gelungenen Darstellung - und von der gab es viele. So zog ein Mädchen mit dem Einrad auf der Bühne enge Kreise, Clowns zeigten einen tollpatschigen Auftritt und dank kunstvoll gestalteter Elefantenmasken und grauer Kleidung hatten auch vier majestätische Dickhäuter einen Auftritt. Großen Applaus erntete eine Voltigiernummer der jüngeren Darsteller. Dabei balancierten sie auf Plüschpferden, die genauso groß waren wie sie selbst.

Und dann zeigte sich auch, warum der Löwe es nicht rechtzeitig zur Vorstellung geschafft hatte: Der Zahnarzt hatte ihm mit einer übergroßen Zange so große Angst eingejagt, dass das Tier geflohen war. So rannte es immer wieder über die Bühne, auf der Suche nach einem Versteck und mit dem Zahnarzt dicht gefolgt im Schlepptau.

Danach folgten eine Seiltanzeinlage, eine Zaubernummer und ein Flohzirkus. Die Vorstellung des Zirkus war gerettet und die Zustimmung des Publikums war den Darstellern sicher.

Zur Überraschung des Publikums tauchte der Löwe dann doch noch kurz vor Ende der Vorführung in der Manege auf – mit einem gezogenem Zahn. Musikalisch, passend untermalt mit der Melodie von „König der Löwen“ sprang er durch einen Reifen und beendete den Auftritt auf den Schultern von Projektleiter Michael Gleich. Das Publikum klatschte begeistert – auch ohne Aufforderung.