vor 37 Min.

Fahrer schläft, Täter zapfen Diesel aus dem Tank ab

Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, haben Unbekannte den Tank an seinem Lastwagen aufgebrochen.

Ein böses Erwachen hat es für einen Lkw-Fahrer in Gersthofen gegeben. Die Täter dürften aufgrund der Menge mehr als nur einen Kanister dabei gehabt haben.

Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, haben Unbekannte den Tank an seinem Lastwagen aufgebrochen. Die Täter zapften anschließend laut Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rund 600 Liter Diesel im Wert von etwa 620 Euro ab.

Der Lastwagen stand zur Tatzeit in der Röntgenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

Themen folgen