18:00 Uhr

Fahrtkostenpauschale: Wie viel fährt der Neusässer Bürgermeister?

Plus Fahrtkostenpauschalen für Bürgermeister sind manchmal umstritten. Die Freien Wähler in Neusäß wollten wissen, wie viel Richard Greiner wirklich fährt.

Ist die Fahrtkostenpauschale für die Bürgermeister in Neusäß eigentlich angemessen zu den tatsächlich verfahrenen Kilometern? Das wollten die Freien Wähler in einem Antrag im Verwaltungs-, Finanz-, Digital- und Wirtschaftsausschuss wissen. Aktuell erhält der Erste Bürgermeister Richard Greiner eine Pauschale in Höhe von 330 Euro für Fahrtkosten pro Monat. Die Freien Wähler wollten nun, dass genau hingeschaut würde, ob und wie nachgewiesen wird, ob dafür auch tatsächlich mit einem Privatfahrzeug gefahren wird. Laut FW-Stadtrat Bernhard Hannemann geht das Landratsamt davon aus, dass ein Kilometer Fahrt mit 30 Cent vergütet werden müssten. Um als Pauschale angemessen zu sein, müssten demnach um die 1100 Kilometer dienstlich pro Monat zurückgelegt werden. Besprochen wurde der Antrag am Ende aber nicht.

