17:25 Uhr

Falscher Inzidenzwert im Kreis Augsburg: Das Vertrauen nimmt Schaden

Plus Der Inzidenzwert für den Landkreis Augsburg, aufgrund dessen die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt wird, war falsch. Das ist fatal.

Von Christoph Frey

Es gibt keinen Zweifel: Corona wütet wie nie im Augsburger Land, die Lage in vielen Pflegeheimen ist verzweifelt, täglich sterben Menschen an den Folgen der Seuche. Wer irgendwie kann, sollte zu Hause bleiben und sich und andere vor einer Infektion schützen. Aus diesem Grund könnten nächste Woche bundesweit sogar noch schärfere Einschränkungen beschlossen werden.

Kreis Augsburg: Regeln bringen nur etwas, wenn Menschen mitmachen

Klar ist aber auch: Wirkung zeigen werden all die Verordnungen nur, wenn die Menschen mitziehen. Und genau deshalb sind Pannen wie die jetzige fatal. Sie beschädigen das Vertrauen in die Institutionen, das in den vergangenen Monaten ohnehin schon gelitten hat, weil viele Menschen der Einschränkungen müde sind und am Sinn so mancher Regel zweifeln.

Wenn - wie im vorliegenden Fall - die Bewegungsfreiheit einer Viertelmillion Menschen eingeschränkt wird, ist dies ein massiver Eingriff in die Rechte der Bürger. Dann sollte die Begründung hieb- und stichfest sein. Das ist sie im vorliegenden Fall aber nicht. Der Inzidenzwert, auf dessen Basis das Ausflugsverbot verhängt worden ist, kam auf fragwürdige Weise zustande. Ein Gesetz oder eine Verordnung, die in diesem Fall keine Korrektur zulassen, haben einen groben handwerklichen Fehler. Dieser gehört behoben.

Lesen Sie dazu unseren Bericht: Pannen und Feiertage: Inzidenzwert im Kreis Augsburg von 200 war falsch

Themen folgen