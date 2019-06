Familiendrama: Ehepaar sieht sich nach vier Jahren wieder

Plus Vor fast vier Jahren floh Ali Aljahmani von Syrien nach Deutschland. Seine Frau musste der Arzt zurücklassen. Jetzt sehen sie sich endlich wieder.

Es war ein schöner Moment, als Ali Ajhamani seine Frau Maja nach fast vier Jahren Trennung endlich wieder in die Arme schließen konnte. „Ich habe mich sehr, sehr gefreut“, schilderte er den bewegenden Moment am Stuttgarter Flughafen. Der junge Arzt aus Syrien lebt bereits schon länger in Deutschland. Als Gegner des Assad-Regimes floh er 2015 vor der Gewalt der Regierung. Maja, die damals als Frauenärztin in Damaskus arbeitete, musste er zurücklassen - natürlich sollte sie ihm später folgen.

Über ein Jahr lang wartete Ali Aljahmanis Frau Maja auf die Genehmigung, nach Deutschland zu reisen. Einen Antrag auf Familienzusammenführung hatten die Syrer im Februar 2018 in der deutschen Botschaft in Beirut im Libanon gestellt und dann lange nichts mehr gehört. In Syrien selbst gebe es keine Botschaft mehr, erklärt Aljahmani.

Unterstützung aus der Politik

Für die Familienzusammenführung hat sich auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Durz eingesetzt. Ernst Hehl aus Stadtbergen, mit dem Ali Aljahmani seit über eineinhalb Jahren in einer Wohngemeinschaft zusammenlebt, hatte sich an Durz gewandt und ihn um Unterstützung gebeten. Es hätten noch Dokumente gefehlt, erklärt der Abgeordnete. Er hakte beim Auswärtigen Amt nach, das wiederum die Botschaft in Beirut kontaktierte. Erst nach der Anfrage gingen die Diplomaten in Beirut aktiv auf Aljahmanis Frau Maja zu und sie konnte die fehlenden Dokumente nachreichen. Durz erklärt: „Der Informationsfluss funktionierte nicht besonders gut.“

Syrische Regierung schaltet tagelang das Netz ab

Mitte Juni durfte Maja dann ausreisen. Ernst Hehl und Ali Aljahmani holten Maja vom Flughafen in Stuttgart ab. „Das war ein sehr emotionaler Moment“, betont Hehl, der vom Wiedersehen ein Foto schießen durfte. Der Stadtberger ergänzt: „Seit Maja angekommen ist, scheint mir Ali ein anderer Mensch zu sein.“ Kein Wunder, denn die beiden haben sich über vier Jahre nicht gesehen. Kontakt hatten sie zwar über Internet und Telefon, aber Ali Aljahmani betont: „Das Netz ist in Syrien nicht sehr zuverlässig. Die Regierung schaltet es manchmal für Tage ab.“ Jetzt wohnen die Aljahmanis zusammen in der Wohnung im Dachgeschoss von Ernst Hehl in Stadtbergen. Ali Aljahmani betont glücklich: „Hier haben wir alle Freiheiten und können leben, wie wir wollen.“ Gleich am Tag nach der Ankunft von Maja luden die beiden Syrer den 73-Jährigen zum Essen ein. Für Ernst Hehl bestätigte sich an diesem Abend wieder einmal: „Es ist eine Bereicherung, diese Menschen kennengelernt zu haben.“

Vor eineinhalb Jahren bot Hehl dem jungen Augenarzt aus Syrien die Wohnung in seinem Dachgeschoss an. Vom ersten Tag an hatte Aljahmani einen Schlüssel für das Haus von Ernst Hehl und das Zusammenleben funktioniert bis heute gut. Der damals 28-jährige Syrer nannte den Stadtberger sogar warmherzig „meinen Bruder“.

Jeder muss sich an das Grundgesetz halten

Hehl wollte damals ein Zeichen für mehr Offenheit setzten und hoffte, dass andere seine Beispiel folgen und ihre Häuser und Wohnungen öffnen würden. Für ihn gibt es beim Thema Flüchtlinge vor allem ein Kriterium: Auch Geflüchtete „müssen sich an die Spielregeln des Grundgesetzes halten“, betonte er letztes Jahr gegenüber unsere Zeitung. Die Ängste vieler Mitbürger kann er deshalb nicht nachvollziehen. Hehl sagte 2018: „Wenn es uns selbst gut geht, dürfen wir diejenigen nicht vergessen, denen es nicht so gut geht.“ Auch er habe während des zweiten Weltkriegs Fluchterfahrungen gemacht.

Fälle wie den der Familie Aljahmani kennt der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz gut. Immer wieder beschäftige er sich mit Familienzusammenführung, die an irgendeiner Stelle ins Stocken geraten sind.

Unternehmen suchen nach Fachkräften

Allerdings treten nicht nur Privatpersonen mit der Bitte um Hilfe bei der Familienzusammenführung an den Bundestagsabgeordneten heran. Auch Unternehmen wenden sich immer wieder an ihn, weil ihre Fachkräfte aus dem Ausland nicht einreisen dürfen. „Die haben dann meistens schon Kontakt und einen Arbeitsvertrag, nur das Verfahren ist irgendwo in einer Botschaft stehen geblieben“, erklärt der Politiker aus Neusäß. „Oftmals sind da Menschen aus den Balkanstaaten betroffen“, ergänzt er. Egal ob Unternehmen oder Familie, in derartigen Fällen bespreche er sich erst mit den Betroffenen und wende sich dann an das Auswärtige Amt oder direkt an die zuständige Botschaft, erklärt Durz.

Ali Aljahmani will sich jetzt wieder voll auf seinen medizinischen Fachsprachkurs konzentrieren. Um auch in Deutschland als Arzt arbeiten zu dürfen, muss er eine Prüfung ablegen. Beim ersten Mal hatte er nicht bestanden, aber jetzt ist er guter Dinge: „Ich bin viel motivierter“, betont er. (mit pks)