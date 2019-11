09.11.2019

Festival der Blasmusik

Wettbewerb um einen Wanderpokal

Freunde der böhmisch-mährischen Blasmusik kommen heute in der Schwarzachhalle auf ihre Kosten. In dem Wettbewerb geht’s um den Wanderpokal der Blaskapelle Franziska. Die Auftritte der Anderen Feierwehrkapell’n aus den Stauden in historischen Feuerwehruniformen stellen eine Mischung aus Blasmusik, Witz und Gaudi dar. Dabei passen die Musiker ihre lustigen Reden wie die Musikstücke nach Anlass und Publikum an. Veranstalter ist die Blaskapelle Franziska, die um 18 Uhr aufspielt. Um 18.45 Uhr gibt es Abendessen, danach spielen die Andere Feuerwehrkapell’n (19.40 Uhr), der MV Glött (20.45), MV Osterbuch (21.15), Strawanzer (21.45) und Gulasch (22.15). Um 22.45 wird der Sieger bekannt gegeben. (AL)