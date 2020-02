vor 46 Min.

Feuerwehr spendet für soziale Zwecke

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe in Thierhaupten. Von links nach rechts freuen sich Florian Schreier, Thomas Hauser, Thomas Kleist, Johann Offinger, Hannelore Ritzka, Gabriel Roth und Günther Bruckbauer.

2000 Euro vom Gründungsjubiläum weitergegeben

Im August vergangenen Jahres veranstaltete die Frei-willige Feuerwehr Thierhaupten die 53. Festwoche und feierte in deren Rahmen ihr 145. Gründungsjubiläum.

Auf Beschluss des Vorstands des Vereins wurden aus den Gewinnerlösen nun zwei gemeinnützige Organisationen jeweils mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro bedacht. Über den ersten Spendenscheck konnte sich Thomas Kleist freuen, der Geschäftsführer der Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke.

Ebenfalls 1000 Euro erhielt das Soziale Netzwerk in Thierhaupten, das einen wichtigen Beitrag in der Marktgemeinde leistet, damit ältere Mitmenschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ferner unterstützt das Netzwerk auch Familien mit Kindern und Alleinstehende. Den Spendenscheck aus den Händen der Freiwilligen Feuerwehr nahmen Hannelore Ritzka, Günther Bruckbauer und Johann Offinger entgegen.

Gabriel Roth, der Vorsitzende der Wehr, berichtete über eine erfolgreiche Festwoche, sodass die Spenden gerne gegeben wurden. Er wünschte zusammen mit seinem Stellvertreter Florian Schreier und dem stellvertretenden Kommandanten Thomas Hauser beiden Organisationen eine gute Verwendung der Spendengelder. (bra)

